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Интерфакс-АВН

КНДР запустила ракету средней или большой дальности недалеко от Пхеньяна - СМИ

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Испытательный запуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", 18.11.2022
Испытательный запуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", 18.11.2022.
Источник изображения: ЦТАК

Гонконг. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Северная Корея в четверг утром произвела запуск ракеты средней или большой дальности с точки близ Пхеньяна, сообщает "Ренхап" со ссылкой на военных.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что обнаружил запуск в окрестностях Пхеньяна в 7:23 (1:23 по МСК).

"Усиливая свой мониторинг и бдительность, наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - говорится в заявлении военных.

Вскоре после запуска союзники провели координационное совещание по ситуации и подтвердили, что обе стороны будут и далее укреплять совместную оборонительную позицию против "любых северокорейских угроз и провокаций".

"Запуск баллистической ракеты Северной Кореей является серьезным провокационным актом, который наносит ущерб не только миру и стабильности на Корейском полуострове, но и международному сообществу, а также является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН", - заявили в Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи, призвав Север немедленно прекратить подобные запуски.

По оценкам военных, ракета, выпущенная под большим углом, пролетела около 1 тыс. км, прежде чем упасть в воду.

"Разведывательные органы Южной Кореи и Соединенных Штатов проводят всесторонний анализ подробных характеристик запуска", - говорится в заявлении военных.

Запуск ракеты состоялся за два дня до 111-летия покойного основателя КНДР Ким Ир Сена. Он прошел на фоне предположений о том, что КНДР может запустить ракету дальнего радиуса действия, чтобы вывести на орбиту свой первый военный спутник. Ранее Пхеньян обещал закончить подготовку к запуску спутника в апреле.

"Ренхап" напоминает, что последний раз КНДР запускала ракету средней или большой дальности 16 марта. Тогда Пхеньян испытал межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17".

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Страны
КНДР
Южная Корея
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