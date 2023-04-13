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Борисов: работа на РОС и полет на Луну — ключевые направления пилотируемой космонавтики - Интервью ТАСС

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. 62 года назад советский космонавт Юрий Гагарин первым в мире совершил полет на орбиту. Выполнив один оборот вокруг Земли на корабле "Восток", он совершил посадку в Саратовской области. О развитии пилотируемой космонавтики, российской лунной программе и испытаниях перспективного корабля "Орел" в интервью ТАСС рассказал генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.

— Какие пути развития пилотируемой космонавтики вы видите? Основным остается работа на перспективной Российской орбитальной станции (РОС) или же полет на Луну? Когда российский космонавт сможет побывать на Луне?

— Оба направления — ключевые для развития российской пилотируемой космонавтики. Роскосмос ведет разработку эскизного проекта новой Российской орбитальной станции, в ходе которой будет определен ее облик и выбраны основной вариант развертывания и наклонение целевой орбиты станции. К обсуждению, какой должна быть РОС, мы привлекли самый широкий круг общественности — от профильных вузов до Российской академии наук. 

Что касается полета на Луну, для миссии по высадке космонавта на поверхность Луны необходимо утверждение программы создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК). В настоящее время проект программы, а также разработка и утверждение лунной программы находятся на согласовании в ФОИВ (федеральных органах исполнительной власти — прим. ТАСС).

— Когда начнется подготовка космонавтов к полетам на РОС?

— После того, как будет утвержден эскизный проект российской орбитальной станции. По результатам этой работы будет начата разработка программы подготовки экипажей к полету по программе экспедиций РОС.

— Если говорить о перспективном пилотируемом корабле "Орел", будет ли он готов к первому полету в 2024 году? В каком состоянии находятся работы?

— Пилотируемый "Орел" находится на стадии изготовления макетов и опытных изделий, проведения автономных испытаний составных частей корабля. Начаты работы по экспериментальной отработке пилотируемого транспортного корабля на полноразмерных макетах. 

Первоначально летные испытания ПТК (перспективного транспортного корабля — прим. ТАСС) планировалось проводить со стыковкой к Международной космической станции. Но с учетом того, что мы одновременно ведем работы по созданию новой орбитальной станции, логичной видится увязка систем корабля и РОС, синхронизация проведения летных испытаний с развертыванием РОС. Роскосмос разрабатывает федеральный проект по созданию космического комплекса РОС. В него будут заложены средства на создание наземной инфраструктуры для запусков модулей и ПТК с космодрома Восточный. 

— Сохранит ли корабль название "Орел" или будет переименован?

— Планов по переименованию корабля "Орел" нет.

— Одно из основных направлений Роскосмоса сейчас — серийное изготовление спутников. Возможно ли начало серийного изготовления космических кораблей, чтобы увеличить число космических туристов?

— Проработка серийного изготовления космических кораблей уже ведется ПАО "РКК "Энергия" — разработчиком и изготовителем ТПК "Союз МС" и ТГК "Прогресс МС". Подход к данному вопросу требует особого внимания — прежде всего мы должны обеспечить безопасность космонавтов.

— Ожидается ли в обозримом будущем полет туристов? Когда? А космонавтов из других стран? Возможно, страны Африки изъявляли желание полететь в космос на российских "Союзах"?

— Ведутся переговоры с представителями ряда зарубежных государств о возможности организации для них пилотируемых космических миссий. Переговоры находятся на разной стадии. О результатах вы узнаете после достижения договоренностей и заключения контрактов. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Луна
Союз ПКК
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