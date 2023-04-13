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Вестник Мордовии

Британские AS-90 будут гореть, как их собратья из США - САУ М109

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Источник изображения: Фото: "Отвага 2004"

САУ AS-90 на Украине будут нести такие же значительные потери, как и другие бронированные собратья из стран НАТО, которые регулярно поражает российское высокоточное оружие, например дронами-камикадзе "Ланцет".

Как сообщает "РГ: русское оружие", первая информация о возможной поставке таких самоходных артиллерийских установок вооруженным формированиям киевского режима появилась еще год назад, но, по разным причинам, процесс передачи затянулся на много месяцев.

В результате только в феврале 2023-го началась подготовка расчетов, которые получали навыки эксплуатации на одном полигоне совместно с экипажами основных боевых танков Challenger 2, также предназначавшихся ВСУ.

В конце марта на территории Польши была замечена колонна гражданских тягачей с полуприцепами, перевозящими какие-то тяжелые грузы, тщательно укрытые брезентом. Правда, это не помешало наблюдателям точно определить тип гусеничных машин.

Затем самоходки начали перебрасывать на территорию Западной Украины железнодорожным транспортом.

AS-90 проектировалась фирмой Vickers в 80-х годах. Серийное производство началось тридцать лет назад и продлилось очень недолго - до 1995 года. За это время успели изготовить 179 экземпляров. В настоящее время в строю находится только часть из них, остальные отправлены на хранение.

По своим тактико-техническим характеристикам эти установки уже не считаются в полной мере современными. Например, максимальная дальности стрельбы обычными осколочно-фугасными снарядами достигает 24700 м, активно-реактивными боеприпасами - на 5300 м больше. Средний темп стрельбы - всего лишь два выстрела в минуту. Что хуже, чем у образцов нового поколения.

Поэтому, не удивительно, что британцы собираются приобрести что-то новое, а списываемую технику утилизируют на Украине. Не исключено, что после первой партии в "горячую точку" "в последний путь" будут отправлены и другие такие САУ.

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Великобритания
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