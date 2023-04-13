Минские соглашения — уловка НАТО? Во Франции дали ответ

Libération: слова Олланда о Минских соглашениях остались неправильно понятыми

В недавнем разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом экс-глава Франции Франсуа Олланд сделал несколько заявлений о Минских соглашениях, сообщает Libération. Многие восприняли их так: договоренности были уловкой НАТО, свергшей законную власть на Украине. Авторы статьи это опровергают.

Экс-глава французского государства был разыгран двумя россиянами, которые выдали себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко, в очень политически ориентированном интервью.

Они делают это не в первый раз. Заманив в ловушку многих международных деятелей, два российских "комика" Вован и Лексус в начале февраля нацелились на бывшего президента Франции Франсуа Олланда, выдав себя за бывшего главу Украины Петра Порошенко (2014-2019 годы). Это была очень политизированная шутка, которая привела к пятнадцатиминутному обмену мнениями об украинском кризисе и о ситуации в этом регионе в последние десять лет. Но некоторые заявления Олланда, опубликованные в четверг (6 апреля, — Прим. ИноСМИ), были искажены в социальных сетях.

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"Пранкеры Вован и Лексус, выдававшие себя за Петра Порошенко, обманным путем заставили экс-президента Франции Франсуа Олланда признать, что Минские соглашения были уловкой НАТО для милитаризации Украины, а западные страны свергли демократически избранное украинское правительство в 2014 году", — пишет kanekoa.substack.com 6 апреля в Твиттере, чье сообщение получило 36 тысяч лайков. Твит заставил отреагировать самого Илона Маска, который спросил, были ли эти слова "правдой". Этот эпизод был также упомянут несколькими российскими государственными СМИ и радиостанцией Sud Radio, которая транслировала урезанную версию разговора.

Что же было на самом деле? Звонок датируется 8 февраля. Франсуа Олланд объяснил CheckNews: "Я понятия не имел, что это была манипуляция. Контакт был установлен через человека, представившегося главой администрации Порошенко. Мы проверили, что это был он, у нас не было оснований что-либо подозревать". Затем бывший президент описал то, что похоже на Deepfake, процесс технического манипулирования изображением, который в основном используется для отображения лица другого человека. Но Франсуа Олланд разобрался в произошедшем: "Это было очень, очень хорошо сделано, ему удалось идеально изобразить Порошенко во время видеозвонка. Но важно то, что я сказал, это то, что я говорю публично во всех интервью о Минских соглашениях и об ответственности России".

"Помочь Украине восстановиться"

На платформе Dailymotion можно найти разные высказывания, в частности что-то, касающееся этих двух спорных тем.

Начиная с 7:41 в видео можно услышать, как фиктивный Порошенко говорит следующее: "Минские соглашения с самого начала поставили Украину в невыгодное положение. Я сожалею об этом, мы не должны были принимать план Путина. Подтверждение договоренностей сепаратистами. Это наша ошибка. Помнишь, в Минске мы не могли ни есть, ни спать. И мы подписали эти соглашения. Это было мукой. Ты сам уговорил меня подписать их. Ангела также считала, что это правильно. Посмотри, к чему это нас привело".

Франсуа Олланд: "Да, хотя Минские договоренности подтверждали территориальную целостность Украины и контроль над границей, которая подлежала восстановлению. Но ты прав, мы завязли после Минска. Виной тому, увы, отсутствие достаточного давления со стороны европейского лагеря на Путина с целью вернуть территориальную целостность и покончить с сепаратизмом [...]".

Фиктивный Порошенко: "Да, но, если ты помнишь, сначала нужно было поговорить с сепаратистами, договориться о выборах, потом организовать выборы. И, наконец, вернуть границу. Мы должны были настоять на том, чтобы сначала вернуть границу, а потом провести выборы. К сожалению, здесь мы ошиблись, и Путин этим воспользовался".

Франсуа Олланд: "На данный момент решение военное, а не дипломатическое".

Фиктивный Порошенко: "Думаю, ты согласишься со мной, что, когда мы подписывали Минские соглашения, мы знали, что конфликт неизбежен. Но ты знал, что все эти годы были нужны для того, чтобы подготовиться к конфликту, усилить кадровый состав, чтобы быть готовыми вести его. Минские соглашения дали нам время, чтобы вооружиться. Ангела недавно говорила об этом".

Франсуа Олланд: "Она была права, когда сказала об этом, потому что считалось, что это Путин хотел выиграть время, но это мы хотели выиграть время, чтобы позволить Украине восстановиться, укрепить свои военные ресурсы. И именно поэтому мы должны защищать Минские переговоры, в которых ты сыграл очень важную роль. Потому что именно в течение этих семи лет у Украины была возможность окрепнуть, и здесь Путин ошибся: он недооценил потенциал украинцев и их стойкость".

Таким образом, можно констатировать: Олланд видит в Минских договоренностях главную положительную сторону — это "утверждение территориальной целостности Украины". Дальше Франсуа Олланд перешел к другой теме. Его разговорили двое русских, и он сказал, что это соглашение также дало Киеву время для восстановления. Что подтвердил экс-президент Франции: "Именно мы хотели выиграть время, чтобы позволить Украине восстановиться, укрепить свои военные ресурсы". Но это "мы", когда его спрашивают о заявлении Меркель, относится к нему и Меркель, а не к НАТО. Речь действительно идет о Минских соглашениях — 2, подписанных в феврале 2015 года в белорусской столице в рамках так называемого "нормандского" формата: то есть в присутствии Франсуа Олланда (Франция), Ангелы Меркель ( Германия), Петра Порошенко (Украина), Владимира Путина (Россия) и представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик (сепаратисты). Эти соглашения, последовавшие за первыми эфемерными Минскими договоренностями, подписанными несколькими месяцами ранее в сентябре 2014 года, были очень быстро нарушены.

Франсуа Олланд также пояснил CheckNews свою позицию: "Ни в одном из моих заявлений, — потому что именно это они пытались подчеркнуть, — я не давал понять, что мы подписали Минские соглашения, чтобы позволить украинцам подготовиться к конфликту. Страна нуждалась в восстановлении стабильности и укреплении своих военных ресурсов на случай нападения. Сейчас, после интервью Меркель [и ее заявления о Минских соглашениях] они абсолютно точно хотят продемонстрировать, заявить, что Минск был обманом, чтобы позволить Украине вооружиться, подготовить агрессию, хотя такого не было. Мы хотели защитить Украину [от вторжения], которое в итоге совершила Россия".

Часть, основательно урезанная Sud Radio

Что касается Майдана, то заявление kanekoa.substack.com о том, что Олланд признал, что "западные страны свергли украинское правительство", является совершенно ложным. Это показывают следующие высказывания.

Фиктивный Порошенко: "Кроме Минских соглашений, есть кое-что, в чем мы были сильнее Путина. Это был 2013 год, когда нам удалось отстранить Януковича и привязать Украину к Евросоюзу".

Франсуа Олланд: "Да, я думаю, ты сыграл очень важную роль в то время, я до сих пор помню, когда ты появился в Елисейском дворце с Бернаром-Анри Леви и Кличко, это было самое начало процесса, и, если бы вас там не было, не было бы Майдана, не было бы той победы, которой вы добились, свергнув Януковича. Так что было очень важно напомнить об исторической роли, которую ты сыграл". То есть, он ни разу не упомянул об ответственности "западных стран".

Стоит обратить внимание на то, что в конце видео (часть, тщательно урезанная редакцией Sud Radio, которая воздерживается от упоминания политического значения эпизода) двое русских явно пытаются заманить Франсуа Олланда в ловушку, задавая ему несколько удивительных вопросов о возможности познакомиться с француженками, о влиянии Брижит Макрон на принятие политических решений ее мужем. Затем они намекают на предполагаемый гомосексуализм Эммануэля Макрона и предлагают Франсуа Олланду "символическую, но хорошо оплачиваемую должность" в совете директоров украинской кондитерской корпорации Roshen, возглавляемой Порошенко. Но каждый раз Франсуа Олланд уходит от вопросов, не вовлекая себя в игру, затеянную собеседниками.

Авторы: Александр Орн (Alexandre Horn), Люк Пейон (Luc Peillon)