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Интерфакс-АВН

У США нет данных о передаче Египтом оружия России - Белый дом

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Вашингтон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - США не располагают данными, которые бы указывали на передачу Египтом вооружения для России, заявил во вторник представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

"У нас нет информации, которая бы указывала на то, что Египет передал оружие России", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

Так Кирби прокомментировал публикации в американских СМИ, в которых указывалось со ссылкой на попавшие в открытый доступ секретные документы США, что Египет якобы планировал передать России ракеты.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения американских СМИ о том, что Египет планировал тайно направить России десятки тысяч реактивных снарядов, являются очередной "уткой".

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Страны
Египет
Россия
США
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