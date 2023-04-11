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РБК

Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»

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Kostin_and_Putin
Андрей Костин и Владимир Путин.

Противостояние, в том числе финансовое, экономическое и информационное, быстро не закончится, «не надо строить иллюзий». В колонке для РБК Андрей Костин, глава ВТБ, рассуждает о трех приоритетах развития и где на это взять деньги


Уже больше года мы живем не просто в кардинально изменившихся условиях — мы живем в новом мире, хотя, возможно, пока не в полной мере осознаем этот факт.


Противостояние — финансовое, экономическое, информационное, наконец, военное — ощутимо, масштабно и — будем откровенны — болезненно. Не надо строить иллюзий: ни завтра, ни через пять лет оно не закончится.


Первый удар мы выдержали достойно. Хватит ли сил не только удержаться, но развернуть ситуацию вспять — вопрос пока открытый.


В результате беспрецедентных санкций разрушены несущие элементы экономики, сложившейся в России за последние тридцать лет. Многие казавшиеся незыблемыми «рыночные» понятия и инструменты применительно к текущим российским реалиям утратили привычное содержание, требуют переосмысления и корректировки. Как и вся страна, российский бизнес столкнулся с волной ненависти, которой невозможно найти рациональное объяснение. В одно мгновение оказались сломаны базовые принципы так называемого цивилизованного мира — неприкосновенность суверенной и частной собственности, исполнение договорных обязательств, независимость суда.


Запад не скрывает, что своими действиями стремится отрезать Россию от мирового рынка, разрушить рынок внутренний, создать хаос, вызвать социальный протест.


На недавнем съезде РСПП глава государства подчеркнул необходимость обеспечить новую модель роста, опирающегося на внутренние ресурсы. И для меня, и, думаю, для большинства моих коллег по организации это одна из самых нетривиальных задач за все время профессиональной карьеры. Начать ее решать следует с расстановки приоритетов.


В моем понимании сегодня у страны их три.


Во-первых, оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, прежде всего железнодорожной и портовой, на Восток и Юг. Использование основных западных валют в санкционных целях также диктует необходимость скорейшего создания надежной системы финансовых расчетов и платежей в рубле и «дружественных» валютах, развитие двусторонних и многосторонних цифровых валютных платформ.


Во-вторых, перезапуск целых отраслей промышленности на базе активного внедрения инновационных решений и импортозамещение высоких технологий.


В-третьих, укрепление обороноспособности нашей страны за счет развития сферы ВПК и успешная интеграция новых регионов.


И все это — при безусловном выполнении социальных обязательств.


Где взять деньги? Три ответа на один вопрос: перезапуск приватизации; более смелое использование на цели развития финансовых резервов и государственного долга; перераспределение бюджетных средств в пользу трех вышеперечисленных приоритетов.


Передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность. Отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал. Деньги в стране есть. Об этом свидетельствуют и массовое возвращение активов из зарубежных юрисдикций, и огромный интерес российского частного капитала к приобретению западных компаний, покидающих (как правило, не по собственной воле) наш рынок.


Введение секторальных санкций в 2014 году и последующее усиление геополитической напряженности сузили инвестиционную базу. Приватизация была фактически остановлена. И хотя это было вынужденное решение, результат известен: за последние годы частный сектор в России серьезно сдал свои позиции.


В ситуации «до февраля» о преимуществах и недостатках очередного этапа приватизации можно было бы дискутировать. Однако сегодня — время действовать. Уверен, что возобновление приватизационной программы не только позволит успешно привлечь в бюджет средства на рыночных условиях, но даст мощный импульс расшивке тех «узких мест», где сегодня особенно важна готовность брать на себя риски, принимать быстрые и нешаблонные решения. Обеспечить их может частная инициатива.


В качестве примера возьму логистику. Более 50 лет ориентированный на Европу нефтегазовый экспорт России практически полностью осуществлялся по трубопроводной системе. За последние 12 месяцев географией сбыта стал весь мир. В условиях цейтнота предстоит в разы нарастить мощности промышленного судостроения — построить сотни новых нефтеналивных танкеров, газовозов, судов для освоения шельфа, контейнеровозов, других специализированных гражданских судов.


Способна ли находящаяся в федеральной собственности Объединенная судостроительная корпорация (контролирует 80% потенциала отрасли) оперативно и эффективно справиться с этими вызовами?! Мне представляется, что нет. И подобных примеров — десятки.


Перечислю еще несколько значимых «плюсов» приватизации: укрепление основ рыночных механизмов; придание динамики дальнейшему развитию фондового рынка, что позволит компенсировать уход иностранных портфельных инвесторов и наполнить его ликвидностью; формирование новой генерации менеджеров — качественный управленческий ресурс всегда в дефиците.


Наконец, приватизация обеспечит такое важное условие здорового функционирования экономики, как конкуренция. Именно наличие живой конкурентной среды — вне зависимости от формы собственности — формирует и поддерживает механизмы мониторинга качества производимых товаров и услуг.


Подавляющая часть российского бизнеса сегодня определилась с выбором — быть вместе со страной, работать на ее будущее, поддерживать и дополнять инициативы власти по глубокой трансформации экономики.


Принципиально важно, что в вопросе необходимости сохранения рыночного характера российской экономики позиции бизнеса и власти совпадают. Это, однако, не отменяет различия в подходах по другим темам.


Одна из них — целесообразность сохранения низкого уровня государственного долга и консервативных принципов использования резервов в условиях развязанной против России экономической и финансовой войны.


Разница между текущим уровнем госдолга (около 17% ВВП) и считающимся «проблемным» порогом (выше 60%) создает огромный запас прочности. Без существенных рисков для финансовой стабильности отечественная экономика может дополнительно получить порядка 70 трлн руб. Такие средства привлечь возможно в том числе за счет более активного участия крупнейших банков в размещении облигаций федерального займа.


Еще один источник денег для экономики — ликвидные средства Фонда национального благосостояния, из которого уже финансируются приоритетные инвестиционные проекты. Этот курс необходимо продолжать.


Мы слишком долго изымали деньги из экономики. Настало время их возвращать.


Предвижу возражения: наращивание денежной массы несет серьезные инфляционные риски. Но текущая ситуация демонстрирует, что активные инвестиции в развитие способствовали снижению инфляционной динамики. Кстати, президент недавно заявил, что инфляция сейчас находится ниже целевого уровня 4%. Думаю, что при таком показателе насыщать экономику деньгами можно и нужно.


Пример из недавнего прошлого многих стран показывает, что рост денежной массы далеко не всегда приводит к всплеску потребительской инфляции. Так, в Китае денежная масса с 2008 года по настоящий момент выросла в 6,6 раза, а средняя годовая инфляция была около 2%. Очень важно, на какие цели направляется рост денежной массы. Если это проекты инфраструктурного и технологического развития, то инфляционный эффект здесь на порядок меньше, а на длинном горизонте они и вовсе могут иметь дезинфляционный эффект.


Опыт Китая и других ведущих экономик показывает, что существует проверенный и работоспособный механизм, который позволяет одновременно нейтрализовать инфляционное воздействие дополнительных госрасходов и направить их именно туда, где они нужнее всего. Это — фондовый рынок.


Министерство финансов России сегодня вплотную подошло к запуску новой модели долгосрочных сбережений для физических лиц. В совокупности с грамотным регулированием для профучастников со стороны Центрального банка она создаст стимулы для развития именно тех секторов экономики, которые нам наиболее важны.


Последний штрих. Распределение бюджетных расходов по принципу «всем сестрам по серьгам» — обоснованная практика в спокойные времена. Для качественного прорыва нужна концентрация ресурсов на главном. Поэтому к очередному циклу планирования бюджета мы должны подойти с согласованным пониманием приоритетов финансирования и жестко их придерживаться.


Уверен, что фокус на транспорте и логистике, сегменте высоких технологий и обороноспособности при сохранении социальной части бюджета включит экономический мотор. Мы долго запрягали. Пора ехать.


Об авторе

Андрей Костин президент — председатель правления банка ВТБ, член бюро РСПП

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Страны
Китай
Россия
Компании
Минфин РФ
ОСК
РСПП
Персоны
Костин Андрей
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13 комментариев
№1
11.04.2023 11:28
Я очень бы хотел обсудить вот этот материал.
0
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№2
11.04.2023 12:55
Цитата, q
Отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал.

Соглы, в РФ есть кабанчики, которые умеют мутить бизнес. Есть и упыри, конечно, но тут рынок должен решать.


Цитата, q
Способна ли находящаяся в федеральной собственности Объединенная судостроительная корпорация (контролирует 80% потенциала отрасли) оперативно и эффективно справиться с этими вызовами?! Мне представляется, что нет

Она вообще ни с чем уже не справляется. Вот кого надо смело дерибанить, так их.


Цитата, q

Наконец, приватизация обеспечит такое важное условие здорового функционирования экономики, как конкуренция. Именно наличие живой конкурентной среды — вне зависимости от формы собственности — формирует и поддерживает механизмы мониторинга качества производимых товаров и услуг.

Наличие государства в ИТ очень невелико - отрасль конкурентна, есть и свои гранды околомирового уровня (локальные), есть куча мелких кабанов - бизнес мутится, нормально.

Цитата, q
Разница между текущим уровнем госдолга (около 17% ВВП) и считающимся «проблемным» порогом (выше 60%) создает огромный запас прочности. Без существенных рисков для финансовой стабильности отечественная экономика может дополнительно получить порядка 70 трлн руб. Такие средства привлечь возможно в том числе за счет более активного участия крупнейших банков в размещении облигаций федерального займа.

Накуячить денег - не проблема, проблема кому их дать. Правительство РФ плана работы не имеет, следовательно - денег не просит. Это логичное решение, когда ты не способен к длинному планированию и системной работе.



Цитата, q

Последний штрих. Распределение бюджетных расходов по принципу «всем сестрам по серьгам» — обоснованная практика в спокойные времена. Для качественного прорыва нужна концентрация ресурсов на главном.

Все так. Кого-то придется отправить на паперть\панель, в зависимости от навыков.
0
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№3
11.04.2023 13:01
Давайте я тогда сам начну, с противоречий, которые, ИМХО, желая продать населению "новое спасение России" выдал Костин.

1. ОСК был создан по инициативе государства, как
a) единственно возможный инструмент восстановления кораблестроения в России с максимальной эффективностью.
б) борьба с конкуренцией в критичных областях, которая отъедала государственные деньги на разработку и сопровождение нескольких проектов по одной тематике одновременно.

Что же пишет Костин, по сути, про все Госкорпорации

Цитата, q
Способна ли находящаяся в федеральной собственности Объединенная судостроительная корпорация (контролирует 80% потенциала отрасли) оперативно и эффективно справиться с этими вызовами?! Мне представляется, что нет.

Ой...

Цитата, q
Наконец, приватизация обеспечит такое важное условие здорового функционирования экономики, как конкуренция.

Ой ещё раз..

2. Частные капиталы в России. Тут даже предисловия не надо, просто читаем текст

Цитата, q
Отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал. Деньги в стране есть. Об этом свидетельствуют и массовое возвращение активов из зарубежных юрисдикций, и огромный интерес российского частного капитала к приобретению западных компаний, покидающих (как правило, не по собственной воле) наш рынок.

и дальше

Цитата, q
И хотя это было вынужденное решение, результат известен: за последние годы частный сектор в России серьезно сдал свои позиции.

Надо бы понять - он всё-таки накопил и способен, этот частный сектор, или серьезно сдал свои позиции?

3. Приватизация, результаты которой, во всяком случае для населения России, оказались, скажем так - мягко, весьма не очевидны по преимуществам для граждан и страны, в речах Костина выглядят вот так

Цитата, q
Передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность.

4. Мне более чем понятны риски для российского олигархата и приближеных к власти людей, по поводу того, что на проектах, к которым они только подвели шланги для освоения бюджетных средств - перекрыли краны, или подприкрыли краны в связи с СВО и средства срочно перенаправляются на направления, где они не присутствуют в связи с
а) необходимостью выдавать результат, а не только многолетним освоением средств заниматься (как с мусоропереработкой например, или с солнечной энергетикой и т.д.)
б) другие нормы прибыли и контроль.

Теперь направления финансирования стали более очевидны и...

Цитата, q
В условиях цейтнота предстоит в разы нарастить мощности промышленного судостроения — построить сотни новых нефтеналивных танкеров, газовозов, судов для освоения шельфа, контейнеровозов, других специализированных гражданских судов.

таааккк..

Цитата, q
Способна ли находящаяся в федеральной собственности Объединенная судостроительная корпорация (контролирует 80% потенциала отрасли) оперативно и эффективно справиться с этими вызовами?! Мне представляется, что нет.

таааккк..

Цитата, q
Передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность. Отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал. Деньги в стране есть.

таааккк..

Цитата, q
формирование новой генерации менеджеров — качественный управленческий ресурс всегда в дефиците.

но жадность она ведь такая... неуёмная, поэтому

Цитата, q
Распределение бюджетных расходов по принципу «всем сестрам по серьгам» — обоснованная практика в спокойные времена. Для качественного прорыва нужна концентрация ресурсов на главном.

:))))) Какой молодец... Но и это ещё не всё...

Цитата, q
Разница между текущим уровнем госдолга (около 17% ВВП) и считающимся «проблемным» порогом (выше 60%) создает огромный запас прочности. Без существенных рисков для финансовой стабильности отечественная экономика может дополнительно получить порядка 70 трлн руб.

ну и...

Цитата, q
ликвидные средства Фонда национального благосостояния, из которого уже финансируются приоритетные инвестиционные проекты. Этот курс необходимо продолжать.

Прочитав материал господина Костина, у меня картина мира сложилась - разорванный пазл он решил склеить в одной статье.

Если честно, я предполагал, что они круто возьмутся за восполнение своих потерь сразу в 2022-м, вот мой пост от 31.05.2022

Цитата, Андрей Л. сообщ. №6
Вы наверное не осознаете, что то, что творилось на границе с ДНР и ЛНР, и что твориться сейчас с ценами внутри страны на чисто российские товары - это ускоренная работа олигархата по возмещению потерянных капиталов на внутреннем рынке. Иными словами, то что они до этого наворовывали и вывозили годами, они пытаются восстановить за очень короткий срок под завесой текущей ситуации и максимально её используя.

Это невозможно сделать либо без поддержки властей с самого верха, либо при слепоте властей с самого верха. Так что, говорить, что в России всё хорошо и у нас полно ресурсов - можно тогда, когда во власти нет людей, в задачи которых входит разграбить эти ресурсы и нет людей, таланты которых заканчиваются глобальными авантюрами, лозунгами и красивыми презентациями.
НО, к сожалению, таких у нас наверху оказалось очень не мало, и как выяснилось их много даже там, где ну никак не ожидалось и где им точно не место.

К сожалению - аппетиты у ребят растут быстрее. чем Россия от внешних врагов успевает отбиваться. Я понимаю - 2024 уже не за горами....

Но у меня остался вопрос - в какой независимой области бывшей России, после этой приватизации и централизации расходов на честно сворованную госсобственность (ой простите - приватизированную), лично Путин от международных судов, внутренних и внешних врагов прятаться собирается?

Думает его Костин на своей вотчине спрячет?
0
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№4
11.04.2023 13:05
Цитата, mikhalich сообщ. №2
Наличие государства в ИТ очень невелико - отрасль конкурентна

"Конкурента" отрасль сама крайне недовольна такой странной конкуренцией, когда:
  1. законопроект вышел только вчера, а уже буквально сегодня 1С предлагает Вам модуль, в котором все формы и особенности этого закона разработаны и учтены
  2. Яндекс забирает рекламную долю нарушая все мыслимые и немыслимые правила монополизации рынка, под молчаливое одобрение ФАС
  3. Госуслуги предлагают ряд функций через VK, на который для этого надо выгрузить данные паспорта, но при этом для VK вообще не замечает ФЗ о защите персональных данных

Я могу ещё пунктов 50 назвать, где "государства нет в ИТ", так же как в Крыму "их там нет".
0
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№5
11.04.2023 13:16
Цитата, mikhalich сообщ. №2
Накуячить денег - не проблема, проблема кому их дать. Правительство РФ плана работы не имеет, следовательно - денег не просит. Это логичное решение, когда ты не способен к длинному планированию и системной работе.

У правительства России утверждены планы до 2030 года с уточнениями до 2025-2027 по целым отраслям и направлениям. Самое интересное - что они финансировались и продолжают финансироваться в полном объеме и по сей день.

И у меня в этой связи вопрос: как Вы думаете, господин Костин будет претендовать на распродажу Роскосмоса и Росатома?
-1
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№6
11.04.2023 14:09
Што опять.Если есть деньги ну и отдайте их на нужды Армии.  Постройте например танковую колонну Армат "Олигархи -фронту" Или только прихватизировать, что создавали другие.
+1
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№7
11.04.2023 15:08
Будет приватизация не только ОСК, как сказал Андрей, но и скорее всего Ростеха, туда потекли триллионы. Концерн "Вега" сейчас банкротят, и предприятия в нем не самые бедные.
Вопрос только в том, что частнику не навяжешь 6% прибыли от ГОЗа, и частники будут аффилированы с заказчиками, стоимость войны возрастёт с непредсказуемыми последствиями.
+2
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№8
11.04.2023 17:23
Цитата, q
Передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность.      

Повторить грабительскую прихватизацию Чубайса в 90-е, богатых сделать ещё богаче, а бедных ещё бедней? Спасибо, не надо. Надо наоборот национализировать незаконно приватизированную госсобственность.

Крупный бизнес вообще  весь должен  быть государственныйм, а частным только средний и мелкий. Никаких олигархов быть не должно. Экономический рост не приватизацией может быть достигнут, а рядом реформ. Снизить ключевую ставку до 2-3% и тогда кредиты для бизнеса станут гораздо доступней, дешевле, а выдавать их не под залог собственности, а под проекты, то есть во много раз большие суммы. Снизить налоги на производственный бизнес, заменить НДС на налог с продаж (как в США), а вот на спекулятивную деятельность наоборот ввести налоги, оборотный налог Тобина в частности. Брать 0,1% на обмен валюты – для частных лиц, меняющих валюту пару раз в год для поездки в отпуск за границу такой налог ерунда, а вот для биржевых спекулянтов по 10 раз на день меняющих туда-обратно валюты это станет ощутимым ударом. Налоговый кодекс должен поддерживать реальный сектор экономики, тех, кто что-то производит, а не спекулянтов, делающих деньги из ничего. Банкам должно быть выгодно выдавать кредиты производственному бизнесу, а не крутить деньги на бирже, как это сейчас происходит – в России фактически запрещены частные рублёвые инвестиции, такие условия созданы как из-за слишком дорогих кредитов и дают их только под залог, который ещё и оценивают в разы меньше реальной стоимости, так и из-за налогов, а также из-за того, что деньги могут в любой момент заморозить и бизнес останавливается, прогорает. Банкам даже выгодно чтобы кредиты не отдавали – залоговая собственность гораздо дороже, рейдерский захват узаконенный происходит.
0
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№9
11.04.2023 17:34
А деньги в России вообще печатать можно и даже нужно. Монетизация экономики РФ лишь 40% при норме около 100% и если напечатанные деньги инвестировать в реальный сектор, а не раздавать населению на тупо прожрать, то инфляции не будет, а будет бурный экономический рост. В России слишком мало денег.

И ведь такое уже даже делалось в России – после дефолта 98 года тогдашний глава ЦБ РФ Геращенко начал печатать деньги и экономика РФ росла до 15% в год и инфляции не было. Если что, высокими цены на нефть стали позже – не из-за них был рост до 2002 года.

Но чтобы так поступить надо уволить Набиуллину и заменить её на Глазьева, как уже однажды предлагалось. Либерала Силуанова тоже заменить на патриота.
0
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№10
11.04.2023 18:38
Цитата, Враг сообщ. №9
Но чтобы так поступить надо уволить Набиуллину и заменить её на Глазьева, как уже однажды предлагалось. Либерала Силуанова тоже заменить на патриота.

Либералы готовили экономический фронт СВО. Патриоты - военный.

Результаты наблюдаем.

Тут скорее Набиуллину надо министром обороны сделать.
+1
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№11
11.04.2023 18:43
Цитата, Андрей Л. сообщ. №5
У правительства России утверждены планы до 2030 года с уточнениями до 2025-2027 по целым отраслям и направлениям. Самое интересное - что они финансировались и продолжают финансироваться в полном объеме и по сей день.

Это имитация бурной деятельности. Их финансирование мизерное в сравнении с предложенными Костиным вливаниями из станка.

Никто эти программы всерьез не воспринимает, никто не наказывает за их нарушение.
0
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№12
11.04.2023 18:45
Цитата, Андрей Л. сообщ. №4
"Конкурента" отрасль сама крайне недовольна такой странной конкуренцией, когда:

Большой бизнес ведет себя как мразь, какая свежая новость.

По другому не будет, тут надо именно ФАС дрючить.

Институты, все в институтах.

С госкорпами да, пора некоторые из них того, под нож. Крупные кабаны вроде той же Роснефти сами себе строят верфи, многие поменьше тоже. ОСК мешает работать - ну распилите сначала между своими, Росатому отдайте Балтзавод, например, ледоколы пусть строит.
0
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№13
11.04.2023 19:14
Профессор  Катасонов  об  очередном  бла-бла господина  Костина
https://svpressa.ru/economy/article/368842/
0
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