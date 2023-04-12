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Интерфакс-АВН

Лавров проинформировал послов стран БРИКС об основных положениях новой редакции Концепции внешней политики России - МИД РФ

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Объединение БРИКС
Объединение БРИКС.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с аккредитованными в Москве главами дипмиссий стран БРИКС в формате рабочего завтрака в понедельник проинформировал их об основных положениях утвержденной президентом России Владимиром Путиным новой редакции Концепции внешней политики РФ.

"Министр проинформировал партнеров об основных положениях утвержденной президентом России В.В. Путиным 31 марта сего года новой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации, в которой отражены видение многополярного мироустройства, а также заинтересованность в расширении взаимодействия в рамках БРИКС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи подтверждена приверженность многополярному мироустройству, основанному на уважении международного права и суверенного выбора собственного пути развития. Отмечен растущий интерес широкого круга стран к сотрудничеству с БРИКС, в котором сегодня видят хранителя подлинной многосторонности", - добавили на Смоленской площади.

Лавров также подчеркнул необходимость совместными усилиями противостоять "деструктивным действиям по разрушению сложившейся архитектуры безопасности, предпринимаемым в русле неоколониальной политики стран Запада".

Кроме того, по данным МИД РФ, состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии и укреплении стратегического партнерства в рамках объединения, в том числе с учетом обозначенных южноафриканским председательством приоритетов.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
БРИКС
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