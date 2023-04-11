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Интерфакс-АВН

Американский космический "грузовик" Cygnus отстыкуется от МКС 21 апреля - NASA

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Космический грузовик Cygnus
Космический грузовик Cygnus.
Источник изображения: © NASA, архив

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Американский грузовой космический корабль Cygnus частной компании Northrop Grumman расстыкуется с Международной космической станцией (МКС) 21 апреля для возвращения в атмосферу, следует из данных, опубликованных на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По информации управления, расстыковка "грузовика" со станцией намечена на 07:15 по времени Восточного побережья США (в 14:15 МСК).

Планируется, что аппарат, нагруженный мусором и отходами со станции, после схождения с орбиты сгорит в верхних слоях атмосферы Земли.

Корабль был запущен к МКС 7 ноября с помощью ракеты-носителя Antares с космодрома NASA Уоллопс. 9 ноября он успешно состыковался со станцией с помощью руки-манипулятора Canadarm-2, доставив на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

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Страны
США
Продукция
Antares РН
Cygnus ГККС
Компании
NASA
Northrop Grumman
Проекты
МКС
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