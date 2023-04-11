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Интерфакс-АВН

Работа над договором о мире с Арменией идет не так гладко, но Азербайджан нацелен на нормализацию отношений - Алиев

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Азербайджана

Астана. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Работа над мирным договором с Арменией идет не так гладко, но Азербайджан нацелен на нормализацию отношений с Ереваном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Я проинформировал моего коллегу (президента Казахстана - ИФ) о нынешнем статусе переговорного процесса (с Арменией - ИФ). Мы настроены на нормализацию отношений и на окончание второй карабахской войны. Именно Азербайджан предложил начать работу над мирным договором, которая практически уже началась, но идёт не так гладко, как нам хотелось бы", - сказал Алиев в понедельник на брифинге для СМИ в рамках своего официального визита в Казахстан.

"Но альтернативы этому нет и отношения между соседями должны быть нормальными, даже несмотря на тяжелейшую историю тридцатилетней оккупации и страданий, которые испытывал азербайджанский народ и тех разрушений, которые сейчас нам приходится восстанавливать", - добавил Алиев.

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Страны
Азербайджан
Армения
Казахстан
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