Свой первый грузовой габаритный автомобиль представил концерн ВКО "Алмаз - Антей"

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Концерн воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз - Антей" презентовал первый произведенный на подведомственном предприятии предсерийный образец грузового габаритного автомобиля гражданского назначения, сообщила в понедельник пресс-служба холдинга.

"Новинку представили заместителю председателя правительства России, министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову", - сказано в сообщении.

Изделие предназначено для использования на дорогах общего пользования всех категорий и на бездорожье и призвано заместить ушедших с российского рынка иностранных производителей подобной техники, информирует концерн.

По его данным, "серийный запуск грузового габаритного автомобиля БАЗ-S36A11 будет являться значимым шагом на пути к созданию и развитию суверенной автомобильной промышленности в России в данном сегменте".

Габаритный автомобиль разработан в Инжиниринговом центре АО "Обуховский завод", изготовлен на АО "Брянский автомобильный завод" (БАЗ) и получил индекс БАЗ-S36A11.

"Высокая проходимость нового изделия достигается за счет использования специально разработанных АО "Брянский автомобильный завод" транспортных осей с независимой подвеской, каждая из которых обладает грузоподъемностью 12 тонн. Отечественных аналогов ведущих габаритных мостов такой грузоподъемности в России нет", - сказано в сообщении.

К преимуществам нового автомобиля полной массой 35,7 т и грузоподъемностью 22,1 т (колесная формула 6х6) относится сочетание повышенных проходимости и грузоподъемности, свойственных грузовым автомобилям специального назначения БАЗ, и высоких потребительских качеств современного грузового автомобиля: комфорта, ремонтопригодности, возможности применения на дорогах общего пользования, наличия современных цифровых систем, сказано в сообщении.

"Машина сохраняет традиционно высокий для техники АО "Брянский автомобильный завод" уровень возможности индивидуализации под конкретного заказчика, обеспечивающий сверхмобильность размещённого на машине оборудования. Шасси, в зависимости от назначения, может оснащаться и использоваться в качестве бурильной, самосвальной, высотной техники, бетононасосов, спасательной и пожарной техники, а также вахтовых автобусов", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что "все основные узлы и агрегаты грузового габаритного автомобиля БАЗ-S36A11 - отечественного производства".

Так, машина оснащена двигателем производства ПАО "Автодизель" (Ярославский моторный завод) ЯМЗ-6531 Euro 5 мощностью 422 л.с. (310 кВт), девятиступенчатой механической коробкой переключения передач ЯМЗ-1909 с демультипликатором (имеется возможность установки газового двигателя и автоматической коробки передач), трансмиссией с использованием раздаточной коробки производства ООО "ЗМТ" (МП3000-1800020 с блокировкой межосевого дифференциала), транспортными осями с независимой подвеской разработки и производства БАЗ и возможностью применения на всех трёх осях системы рулевого управления для увеличения маневренности автомобиля.