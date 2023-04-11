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Интерфакс-АВН

Причиной переноса встречи глав МИД РФ, Ирана, Турции и Сирии стала позиция Дамаска относительно присутствия ВС Турции в САР - СМИ

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Блокпост турецкой армии на трассе Дамаск–Алеппо (М5) в провинции Идлиб
Блокпост турецкой армии на трассе Дамаск–Алеппо (М5) в провинции Идлиб.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин

Дубай. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Встреча глав МИД России, Ирана, Турции и Сирии перенесена из-за позиции Дамаска, который требует вывода турецких сил с сирийской территории, прежде чем участвовать в переговорах с Анкарой, сообщают арабские СМИ со ссылкой на информированный источник.

Кроме того, по данным собеседника журналистов, до проведения такой встречи Сирия выдвигает в качестве условий прекращение поддержки Анкарой ведущих борьбу против Дамаска вооруженных формирований и вмешательства во внутренние дела САР.

При этом, согласно источнику, Турция пока никак не отреагировала на требования Сирии.

Накануне посол РФ в Сирии Александр Ефимов в интервью газете "Аль-Ватан" заявил, что четырёхсторонняя встреча перенесена на начало мая.

"Чтобы достигнуть положительных результатов по этому вопросу, контакты и консультации между сторонами продолжаются", - сказал он.

В понедельник замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что подготовка к встрече глав МИД России, Ирана, Турции и Сирии продолжается, и чем раньше она состоится, тем лучше.

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Страны
Иран
Россия
Сирия
Турция
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