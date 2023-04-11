Войти
Интерфакс-АВН

В "Роскосмосе" заявили, что ситуация со спутниками OneWeb на Байконуре "уйдет в суды"

485
0
0
Источник изображения: Фото: Илья Наймушин / Reuters

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Ситуации с возвращением спутников компании OneWeb, хранящихся на космодроме Байконур, и российскими ракетами "Союз-СТ" на космодроме Куру будут решаться путем судебного разбирательства, заявил в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов.

"История со спутниками (OneWeb, - "ИФ") на Байконуре и ситуация с ракетами "Союз" на космодроме Куру уйдет в суды", - сказал Ельчанинов.

Ранее спутниковая группировка OneWeb пополнялась с помощью российских ракет "Союз", запускавшихся с космодрома Куру во французской Гвиане, с Байконура в Казахстане, а также с космодрома Восточный в России. Первые спутники были запущены в 2019 году.

Однако после введения санкций в отношении российской космической отрасли со стороны США и Евросоюза 24 февраля 2022 года, бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о прекращении запусков ракет "Союз" и отзыве с космодрома Куру российских специалистов.

4 марта 2022 года Рогозин поручил прекратить подготовку на Байконуре к запуску ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb. По его словам, решение было принято исходя из того, что компания OneWeb не подчинилась российским требованиям предоставить необходимую информацию об использовании или неиспользовании системы в военных целях в интересах Пентагона и военных ведомств стран-членов НАТО.

23 января директор по космическим полетам Европейского космического агентства (ESA) Даниэль Нойеншвандер сообщал, что стартовый комплекс для ракет "Союз" на космодроме Куру во французской Гвиане могут перестроить под европейские ракеты-носители среднего класса, либо создать склады на этом месте.

По его словам, по вопросу ракет "Союз", которые до сих пор находятся на стартовой площадке космодрома Куру, компанией Arianespace ведутся переговоры с российскими властями через французское правительство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Казахстан
Россия
США
Компании
Arianespace
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Ariane РН
NATO
Байконур
Евросоюз
Союз-2 РН
Похожие новости
28.02.2022
Компания OneWeb не заявляла о планах отказаться от российских ракет "Союз" - "Главкосмос"
28.02.2022
"С этими запусками и так было все грустно". Почему Россия уходит с Куру
01.05.2020
«Мурло капитализма»
29.06.2015
Миллиард за примерное выведение
06.12.2011
Новые пуски ракет с космодрома Куру
15.04.2011
Космическая верфь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 21:16
  • 47930
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.04 19:26
  • 2
Из документов Пентагона стало известно, сколько еще протянет украинская ПВО
  • 11.04 19:14
  • 13
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 11.04 18:34
  • 2
Ученый рассказал о токсичности снарядов с обедненным ураном
  • 11.04 17:59
  • 1
Bloomberg: утечка секретных документов Пентагона может препятствовать помощи Украине
  • 11.04 17:43
  • 2
Ростех модернизирует пехотный огнемет "Шмель"
  • 11.04 17:04
  • 1
В Кремле заверили, что парад на 9 Мая в Москве готовится к проведению
  • 11.04 16:08
  • 3
Украине не спастись от ВКС России. Переломный момент не за горами
  • 11.04 16:07
  • 2
Белоруссия намерена организовать финишную сборку российских штурмовиков Су-25 - белорусский посол
  • 11.04 13:12
  • 0
Легендарный бронепробег «Дорога Мужества» пройдёт в этом году с 3 по 12 июля
  • 11.04 11:30
  • 1
Свой первый грузовой габаритный автомобиль представил концерн ВКО "Алмаз - Антей"
  • 11.04 11:15
  • 1
Лукашенко: Белоруссии нужны гарантии защиты со стороны РФ
  • 11.04 07:40
  • 7
Первый фрегат проекта 22350М будет заложен в 2023 году
  • 11.04 02:15
  • 1
В Центре Хруничева сообщили об отсутствии коммерческих заказов на легкую "Ангару"
  • 11.04 01:58
  • 1
Президент Индии совершила полет на истребителе Су-30МКИ