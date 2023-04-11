Первый замгендиректора "Роскосмоса": наращивание спутниковой группировки - приоритет номер один

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Первый заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Андрей Ельчанинов рассказал в интервью корреспондентам "Интерфакса" Александру Белову и Артему Рукавову о внутренней политике госкорпорации, международном сотрудничестве и финансовых оценках создания перспективной Российской орбитальной станции.

- Андрей Федорович, как себя чувствует "Роскосмос" в нынешних условиях: без большого числа запусков в интересах инозаказчиков и роста нагрузки на фоне СВО?

- "Роскосмос" себя чувствует устойчиво. Несмотря на внешнее давление, мы находим новых партнеров. Незыблемое исполнение контрактов - основное направление нашей сегодняшней деятельности. Мы задокументировали и довели до всех, что нарушение исполнения обязательств государственного контракта для руководителей предприятий отрасли более чем на один месяц - это наказание, в дальнейшем - это увольнение.

- Большой объем убытков сохраняется?

- У нас прогнозируется большой объем убытков. Как говорил гендиректор, по итогам 2022 года ситуация расценивается предварительно в районе 50 млрд рублей. Это не только из-за санкционного воздействия, также это еще и нерасторопность отдельных предприятий в части взятых на себя обязательств. Надеемся, мы выйдем из этой сложной ситуации, которая усугубилась отказом от международного сотрудничества. Дополнительный источник компенсаций потерь для нас сейчас практически перекрыт. Напрягаем внутренние резервы и ищем новых партнеров на международных рынках.

- 50 млрд рублей убытков по итогам 2022 года - это подтвержденная сумма?

- Это не подтвержденная сумма, так как, исходя из политики налоговой отчетности, формирования бюджетных оценок и проведения аудиторских процессов - работа по получению конкретной цифры, сверенной с точностью до копейки, занимает порядка 4-5 месяцев следующего года. То есть мы уже во втором квартале 2023 года будем знать конкретную цифру, но объем бедствия нам понятен уже сейчас.

- Пришлось ли закрывать какие-нибудь работы и перспективные проекты в целях экономии?

- Мы проводим анализ текущих работ и переосмысливаем те работы, которые хромают.

Новое руководство "Роскосмоса" запретило на физическом уровне даже думать о том, чтобы обращаться в правительство Российской Федерации с предложением о внесении изменений в условия заключенных государственных контрактов, что раньше было поставлено на поток.

- Если предприятие понимает, что не успевает выполнить контракт?

- Значит, это неправильная организация работы. Поэтому надо вносить изменения в организацию работы, а также расставаться с теми людьми, которые не в состоянии эту работу организовать.

- А в случае форс-мажорных обстоятельств?

- Да, есть форс-мажорные обстоятельства - ковидные мероприятия, санкционное воздействие, но это не должно носить массовый характер. Это точечное решение по отдельным проблемным вопросам.

- Как планируется решать проблему с долгами Центра Хруничева?

- С Центром Хруничева мы работаем на постоянной основе - на каждой неделе тратим определенное время, чтобы вникать в текущую ситуацию, потому что она меняется, исходя из потребностей Минобороны в части той продукции, которую выпускает предприятие. Она уточняется и корректируется, но при этом финансовая ситуация Центра остается сложной. Основная часть нагрузки - долги перед банками за обслуживание ранее привлеченных кредитов.

Объем задолженности по кредитам Центра Хруничева - в районе 9,5 млрд руб. Сроки ее погашения зависят от нашего взаимодействия с банками, пока мы находим с ними общий язык.

Надеемся, ситуация с долгами будет нивелирована после введения в строй Национального космического центра - не ранее 2025 года. То есть мы долги Центра погасим на горизонте 2026-2029 годов, если смотреть реально на вещи.

- Как идет строительство Национального космического центра?

- Строительство Национального космического центра идет в строгом соответствии с графиком и находится под постоянным контролем со стороны правительства Москвы и "Роскосмоса". Завершен монтаж инженерных конструкций низкоэтажной части здания, ведется остекление фасадов. Возведение доминанты комплекса находится на завершающей стадии - отлито в бетоне 42 из 47 этажей. Срок завершения работ по строительству запланирован на 2024 год, а переезд госкорпорации и ее организаций - на 2025 год.

- В декабре 2022 - феврале 2023 года на МКС произошла утечка теплоносителя в двух кораблях - пилотируемом "Союз МС-22" и грузовике "Прогресс". Предварительной причиной аварии "Роскосмос" назвал "внешнее воздействие", но параллельно заявил о необходимости проверить всю технологическую цепочку изготовления космических аппаратов. Сделаны уже какие-то выводы относительно эффективности головного исполнителя - РКК "Энергия"?

- В ситуации с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" нам все-таки удалось с помощью наших коллег, находящихся на МКС, посмотреть более детально на область утечки теплоносителя. Результаты мы однозначно интерпретировали как внешнее воздействие инородного тела, которое привело к нарушению контура корабля.

Второй эпизод - сродни попаданию двух снарядов в одну воронку, поэтому мы провели гораздо больший комплекс мероприятий. Специальная комиссия провела полный производственный и технологический аудит создания этой подсистемы как на пилотируемом корабле, так и на грузовике. По результатам этого аудита мы еще раз убедились в том, что все технологии были соблюдены и соблюдаются сейчас. Результаты работы комиссии позволили нам сделать вывод, что причиной разгерметизации внешнего контура грузовика также стало внешнее воздействие. В этой работе нам в очередной раз помогли партнеры по МКС, за что им огромное спасибо.

Кроме того, дополнительно были проверены готовящиеся к запуску корабли. Никаких ошибок не обнаружено.

- Есть ли финансовые потери из-за всей этой ситуации и сдвига возвращения экипажа?

- У нас был пилотируемый корабль, который был заказан и оплачен государством и предполагался для конкретной цели. Мы просто внесли изменения в программу пребывания конкретных космонавтов на орбите. Это никак не повлияло на выполнение научной программы. Все предусмотренные в программе эксперименты будут выполнены.

- Какое именно внешнее воздействие пробило системы терморегулирования кораблей? Это были частицы космического мусора?

- Что там конкретно ударило, никто не знает. Наша версия - метеороид. Это точно был не космический мусор. По сближению станции с космическим мусором есть отдельное направление работ, по которому мы тесно сотрудничаем с американцами. И если бы это был мусор, мы бы его отслеживали и выполнили бы еще один маневр уклонения МКС от столкновения.

- Тем не менее проблема космического мусора на околоземной орбите обсуждается не первый год. Насколько подвержена риску российская спутниковая группировка?

- Проблема становится общемировой. На орбите 300-400 км появляется как большое количество обломков, так и космических аппаратов, поэтому необходимо вырабатывать регулирующие нормы. Это угроза гарантированному доступу в космос, включая выведение и нормальное функционирование космических аппаратов на орбите. Если "правила управления движением в космосе" на международном уровне будут приняты в редакции без учета интересов России, это породит еще одну угрозу, связанную с экономическими и репутационными потерями.

- И как отвечать на все это?

- Парирование этих угроз станет одной из задач обеспечения национальной безопасности. Поэтому "Роскосмос" вместе с другими заинтересованными ведомствами продолжает отстаивать позиции нашей страны на международной арене и одновременно наращивает возможности автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

Американцы делают свою систему, мы от них тоже не отстаем - в этом году начнутся работы по созданию системы следующего поколения - "Млечный путь". Эта система позволит отслеживать все небесные тела и рассчитывать возможность столкновения космического мусора со спутниками. Ключевыми свойствами этой системы наряду с передовыми средствами мониторинга должны стать открытость, доступность и востребованность на международном уровне. Открытость - возможность подключения к системе средств мониторинга дружественных государств и возможность системы участвовать в совместных с ними проектах в сфере обеспечения безопасности деятельности в космосе. Доступность - возможность получения продуктов и услуг широким кругом российских и зарубежных потребителей. Востребованность - удовлетворение спроса потребителей в необходимости получения продуктов и услуг для гарантированного доступа в космос и контроля соблюдения правил ведения деятельности в нем.

- Будет ли эта система задействована в интересах пилотируемой космонавтики? Например, для определения возможных столкновений космического мусора с орбитальными станциями.

- Если говорить про МКС, то в 2022 году она вынужденно совершила пять маневров уклонения. Прогноз опасных сближений определяет американская сторона, для РОС мы будем заниматься этим уже сами.

- Есть ли система, которая отслеживает попытки воздействия с Земли на российские спутники?

- Воздействие может быть разное, поэтому отдельно взятой системы нет. Есть телеметрия с каждого работающего спутника, и по функционированию его систем можно сделать вывод, исправен он или нет. Есть также наблюдение за всеми космическими телами в оптическом диапазоне, который позволяет нам характеризовать механическое воздействие на спутники. Все это комплексно может быть сведено в единую систему, которая позволит выдавать однозначные выводы внешнего воздействия на космические аппараты.

- Эти системы инициативно создавали или по госконтракту?

- И так, и так есть.

- Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов не раз заявлял о необходимости перехода на конвейерное производство спутников. Как идет работа в этом направлении?

- Ранее "Роскосмос" не занимался серийным производством космических аппаратов. Первыми ласточками будут ИСС Решетнева и НПО Лавочкина. Сейчас настраиваем все технические и технологические процессы под серийное производство. Привлекаем к работе предприятия, которые добились в этой области серьезных успехов - в первую очередь, из отраслей автомобилестроения и авиастроения. Перенимаем у них передовые практики и реализуем этот подход.

- Как в "Роскосмосе" относятся к постоянной критике, что стране не хватает спутников?

- Постоянной критике подвергается лишь один вопрос: срыв организациями "Роскосмоса" взятых на себя обязательств, и это справедливо. А вот наращивание спутниковой группировки - это вызов, на который необходимо ответить. Решить вопрос как за счет привлечения федеральных средств, так и за счет частных инвестиций. Частный бизнес вошел в приоритет номер один нынешнего руководства госкорпорации. Исходя из этого, мы переосмыслили программу запусков и расцениваем отклонение от этой программы, как нарушение обязательств с соответствующими выводами.

- Как идут переговоры с частным бизнесом по формированию спутниковой группировки?

- Мы в активном диалоге с представителями частного бизнеса, который хотел заниматься этой деятельностью. Находим точки соприкосновения, правового обеспечения этого вопроса. Подготовили два законопроекта о коммерциализации деятельности "Роскосмоса" в космическом пространстве, внесем изменения в закон о космической деятельности, который позволяет частникам привлекать денежные средства и работать в космическом пространстве, восполнять потребности рынка. Эта работа координируется на площадке правительства первым заместителем председателя правительства Андреем Рэмовичем Белоусовым. На данном этапе сформирована дорожная карта и мы совместно под руководством правительства думаем над источниками финансирования работ.

- Какие еще шаги сделаны для увеличения российской спутниковой группировки?

- Мы рассматриваем все возможные варианты наращивания спутниковой группировки. Мы еще раз проанализировали все ведущие контракты, все взятые на себя обязательства. Особый акцент делаем на реализации программы "Сфера", в рамках которой создается многоспутниковая группировка за счет государственных средств.

В рамках этой программы мы сейчас прорабатываем возможность сдвига "влево" по времени этой работы и надеемся, что уже в этом году будет с опережением на год запущен первый спутник из состава группировки "Марафон".

Помимо этого, активно работаем с потенциальными потребителями этих услуг - руководством регионов и федеральных министерств, в интересах которых возможно строительство спутников. Мы должны сформировать единую программу и обеспечить качественный и количественный рост группировки в ближайшей перспективе, а не в какой-то отдаленной.

Наращивание спутниковой группировки - приоритет номер один в сегодняшней деятельности "Роскосмоса". В первую очередь космических аппаратов, решающих задачи дистанционного зондирования Земли и связи.

- Частники тоже задействованы в этой работе?

- Частники занимают свою нишу. Например, те же самые спутники - некоторые пытаются повторить путь, пройденный OneWeb или Маска со SpaceX. Мы ни в коем случае не препятствуем их работе, наоборот - пытаемся найти компромиссы.

Государство должно понимать, на что тратятся деньги, потому что это немалые деньги. Нужно просчитать финансовую модель, чтобы эта деятельность не была убыточной и была востребована не только государством, но и в первую очередь гражданами.

Как известно, OneWeb разорялся. Наши финансовые возможности отличаются от возможностей других партнеров, поэтому мы обязаны трижды рассчитать и семь раз отмерить перед тем, как совершить эти шаги.

Общий лейтмотив нынешней деятельности "Роскосмоса" - открытость к любым инициативам. Необходимо до конца разрушить миф, что предприятия "Роскосмоса" закрыты для внешнего мира. Закрытыми в нынешней реальности быть нельзя. Необходимо быть восприимчивыми к рынку и к инициативам не только внутри отрасли, но и к внешним. Поэтому мы активно работаем и с молодежью, и с крупным бизнесом.

- Вы упомянули OneWeb, недавно они объявили, что оставили попытки вернуть свои 36 спутников с Байконура.

- История со спутниками на Байконуре и ситуация с ракетами "Союз" на космодроме Куру уйдет в суды.

- А что с проектом "Байтерек" на Байконуре?

- Проект "Байтерек" существует, он работает. Есть небольшие шероховатости в реализации, как и у любого масштабного сложного проекта, "Роскосмос" совместно с казахскими партнерами их преодолевает. Мы не намерены выходить из проекта.

- Сообщалось, что "Роскосмос" рассматривает возможность поставки Индии ракетных двигателей РД-191 с 2024 по 2029 год. Подписан ли контракт?

- Сейчас мы обговариваем детали, характеристики и объем поставок. Надеемся, выйдем на контракт в ближайшей перспективе. Мы ни с кем не прерываем сотрудничество, открыты для всех иностранных заказчиков.

- В каких еще проектах заинтересованы инозаказчики?

- Мы активно работаем по спутниковому направлению - ряд государств очень заинтересован, раскрывать подробности, пока не подписаны контракты, не могу.

- А с Китаем?

- У нас есть взаимные предложения друг другу. Активно работаем по лунной программе, отрабатываем те миссии, которые ведет Российская Федерация.

- В какой валюте производятся расчеты с инозаказчиками?

- Расчеты в долларах США госкорпорация свела к минимуму. Есть проблемы с расчетами, они касаются как оплаты за выполненные работы "Роскосмосом", так и перечислений "Роскосмоса" нашим иностранным партнерам. Проблемы есть, мы их преодолеваем. Это не останавливает работу в "Роскосмосе" и не является непреодолимым препятствием.

- Как оцениваете сейчас совместную работу с NASA?

- Космос остается одной из немногих ниш, где не останавливается совместная работа с представителями различных государств, несмотря на политическую ситуацию. Позиция руководства госкорпорации: космос - вне политики.

Любая война рано или поздно заканчивается за столом переговоров. И мы обречены на межгосударственное сотрудничество с точки зрения движения к иным мирам и планетам. Космос - вещь объединяющая.

Что касается NASA, рабочий контакт с американцами у нас налажен, специалисты общаются в ежедневном режиме, программа перекрестных полетов работает, мы не намерены останавливаться и готовы расширять это сотрудничество.

- Одобрили ли американцы кандидатуры белорусских космонавток, одна из которых отправится на МКС?

- Официально они скоро должны подтвердить, в рабочем порядке сказали, что не возражают. Должны прийти бумаги.

- Сообщалось, что к 12 апреля будет представлен облик перспективной Российской орбитальной станции. Готов ли проект?

- 12 апреля генеральный директор планирует проинформировать президента о ходе работ, но не о конечном облике станции. Мы провели работы по определению орбиты, на которой будет находиться РОС. Сейчас Ракетно-космическая корпорация "Энергия" выполняет этап эскизного проектирования, который определит будущий облик станции. Завершение эскизного проекта намечается к концу года.

РОС придет на смену МКС. На уровне "Роскосмоса" по результатам работы комиссии принято решение о возможной эксплуатации российского сегмента МКС вплоть до 2028 года включительно. Да, это потребует вложений и определенных работ.

- Какие задачи будет решать РОС на орбите?

- Сам этап эскизного проекта подразумевает, что после него и на этом этапе велика вероятность внесения изменений в облик станции и его доработки, исходя из сложившихся взглядов.

При проектировании РОС мы так же открыты. Мы максимально расширили круг организаций для определения целевых задач станции. Пригласили все ведущие учебные заведения, все научные организации, которые занимаются проблематикой космоса, чтобы они имели возможность высказать свое мнение - под какие задачи строится РОС.

- Сообщалось, что РОС будет не постоянно обитаемой и сможет работать в автоматическом режиме. Сможет ли станция впоследствии работать без космонавтов?

- По большому счету никто не спорит, что в ближайшей перспективе на низкой околоземной орбите не будет тех задач, которые нельзя решить в автоматическом режиме без участия человека. Однако уход человека с орбиты равнозначен потере компетенций в геометрической прогрессии: один год отсутствия равен пяти годам отставания в пилотируемой космонавтике.

Поэтому ни в коем случае российские космонавты орбиту не покинут, и мы уверены, что для них всегда найдется интересная и востребованная работа в космосе.

- Во сколько оценивается необходимый объем финансирования для строительства РОС?

- По результатам эскизного проектирования будем понимать, но это будут точно сотни миллиардов рублей. По нашей оценке, это от 300 до 600 млрд рублей. Деньги будут разделены по этапам строительства. Это сумма со всеми кораблями и инфраструктурой.

Первый этап строительства оцениваем в 350 млрд рублей, который позволит создать станцию, на которую будут прилетать и работать экипажи на космических кораблях. Создание полного облика РОС мы оцениваем в более чем 600 млрд рублей. Но эта цифра не конечная.

Да, цифра весомая, мы максимально щепетильно относимся ко всем техническим решениям, понимая всю степень финансовой нагрузки на экономику страны.

- Как будет проходить создание станции по этапам?

- Первый этап предполагает создание ядра станции - это научно-энергетический модуль, узловой и шлюзовой модули, базовый блок и на втором этапе - доведение станции до проектной конфигурации путем стыковки целевых модулей.

Первостепенной задачей станции мы видим пользу для социально-экономического развития страны. РОС будет оборудована целевой аппаратурой для проведения работ в интересах народного хозяйства, фундаментальной и прикладной науки.

Каждый из создаваемых на втором этапе целевых модулей получит свое отдельное функциональное назначение, технические задания на них мы будем согласовывать с заинтересованными ведомствами.

- Как идут дела на космодроме Восточный?

- Для обеспечения пусков ракет-носителей "Ангара" завершается строительство объектов второй очереди космодрома "Восточный" с параллельным монтажом технологического оборудования.

"Роскосмос" создал оперативно-техническую группу по координации и контролю за выполнением работ по созданию космического ракетного комплекса тяжелого класса на космодроме, которая рассматривает вопросы по увязке строительных, монтажных и испытательных работ.

- Сообщалось о нехватке рабочей силы на объекте. Хватает ли сейчас строителей на космодроме?

- Количество работников, задействованных при строительстве, соответствует проекту организации строительства.

- Когда на космодром прибудет первая ракета "Ангара" для проведения летных испытаний на Восточном?

- В мае 2023 года запланирована поставка на космодром "Восточный" полноразмерного электро-заправочного макета ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара" для комплексных испытаний агрегатов и систем технического и стартового комплексов. Завершается изготовление ракеты "Ангара-А5", предназначенной для проведения летных испытаний. Ожидаемый срок поставки "Ангары-А5" на космодром Восточный - сентябрь 2023 года.

Всё это позволяет обеспечить готовность к началу летных испытаний космического ракетного комплекса тяжелого класса в 2023 году.

- Довольны ли вы количеством пусков с Восточного? Выполняет ли космодром полностью свою функцию?

- Космодром еще не введен в эксплуатацию в полном объеме. Есть отставание по определенным объектам. Из двух очередей строительства мы еще не завершили первую. Но мы рассматриваем космодром Восточный как основную площадку для стартов в перспективе.

- Сообщалось, что сроки летных испытаний перспективного транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) зависят от начала финансирования строительства инфраструктуры для него на космодроме Восточный. Есть ли ясность, когда будут выделены данные средства? Когда госкорпорация планирует начать летные испытания ПТК НП?

- Летные испытания ПТК первоначально планировалось проводить со стыковкой к Международной космической станции. Сейчас, с учетом того, что мы одновременно ведем работы по созданию ПТК и новой орбитальной станции, логичными видятся увязка их систем и синхронизация летных испытаний ПТК с развертыванием РОС.

"Роскосмос" ведет разработку федерального проекта по созданию космического комплекса РОС, и средства для создания наземной инфраструктуры для запусков модулей и пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" будут заложены в данный проект.

Не отказываемся от проекта. Проблемы возникли из-за того, что программы не взаимоувязаны. Хватались за пилотируемый корабль, не думая о других составляющих полета на Луну. В итоге целевая программа разложилась на кучу отдельных задач. Но проект будет востребован. Задел будет использован, но облик будет другой.

- Рассматривается ли вопрос создания уменьшенной копии ПТК НП для полетов к перспективной Российской орбитальной станции?

- Что касается создания нового транспортного пилотируемого корабля для полетов на низкие орбиты, то работы РКК "Энергия" по данному направлению планируются в рамках Федеральной космической программы на 2026-2036 годы. Задел, полученный при создании ПТК, действительно планируется максимально задействовать, при этом задачи создать его "уменьшенную копию" не стоит. Новый легкий корабль будет разрабатываться на принципах экономичности и серийности, в связи с чем не все системы лунного корабля будут востребованы в новой ОКР.

- Сколько Россия тратит в год на содержание российского сегмента МКС?

- На борту станции наши космонавты проделывают огромный объем научно-прикладных и исследовательских работ под эгидой Российской академии наук, а их рабочий график куда напряженнее, чем у большинства людей на Земле. Среднегодовая стоимость эксплуатации российского сегмента МКС с учетом создания ракет-носителей и запусков составляет порядка 35 млрд руб.

- Увеличится ли финансирование МКС в связи с необходимостью уделять больше времени и средств для поддержания работоспособности станции?

- Объем работ по поддержанию работоспособности станции в общей доле затрат безусловно растет, но на данный момент это не влияет на рост общей стоимости эксплуатации российского сегмента, поскольку уравновешивается проведением оптимизационных мероприятий по другим видам расходов.

- Как предприятия отрасли выполняют задачи по диверсификации производства? Какова доля гражданской продукции у предприятий госкорпорации?

- Мы очень хорошо продвинулись по топливно-энергетическому комплексу, медицине и транспорту. В реализации проектов диверсификации производства задействованы более 35 предприятий "Роскосмоса". Доля выпуска гражданской продукции в общем объеме продукции предприятий госкорпорации в 2022 году - 21,9%.

В частности, в интересах топливно-энергетического комплекса России "Корпорация "МИТ" разрабатывает первый отечественный флот гидроразрыва пласта. Текущая стадия – стендовые и полевые испытания, планируемый выход в серийный выпуск с 2024 года.

Предприятия "Турбонасос", НПО "Искра", "Корпорация "ВНИИЭМ", КБХА, УКВЗ серийно выпускают нефтегазовую продукцию - насосное оборудование, газоперекачивающие агрегаты, внутрискважинное оборудование, фонтанную арматуру и колонные головки, запорно-регулирующую арматуру и так далее.

- Как идет работа в части производства медицинского оборудования?

- Центр Хруничева производит медицинские барокамеры для лечения методом гипербарической оксигенации, ИСС Решетнева - мобильный комплекс лучевой терапии для лечения онкологических заболеваний. Также на предприятиях "Роскосмоса" создаются инкубаторы для новорожденных и аппараты ИВЛ.

- А в части транспорта и промышленности?

- Сейчас ключевой проект "НПО автоматики" - радар для использования в системах помощи водителю ADAS, а также автоматические системы управления сельскохозяйственной техникой, проекты в стадии готовности к серийному выпуску. "Корпорация "МИТ" и "Центр Келдыша" совместно разрабатывают водоочистные комплексы для опреснения и производства технической, питьевой и особо чистой воды.

Также стоит упомянуть Усть-Катавский вагоностроительный завод - на предприятии изготовлен опытный образец лифта, на настоящий момент производственные мощности полностью готовы, прорабатывается укомплектование предприятия заказом.

- Проводилась ли оптимизация численности персонала "Роскосмоса" в 2022 году? Сколько мест было сокращено?

- Не считаю сегодняшнюю структуру госкорпорации оптимальной и соответствующей решаемым задачам, она и дальше будет уточняться. Численность работников "Роскосмоса" в 2022 году была снижена с 673 до 610 штатных единиц. В рамках оптимизационных мероприятий штат организации был сокращен на 63 единицы.

- Какова сейчас общая численность работников ракетно-космической отрасли?

- По состоянию на 31 декабря 2022 года общая численность работников ракетно-космической отрасли составила 170,5 тысяч человек.