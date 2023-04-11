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Интерфакс-АВН

РФ рассчитывает подписать контракт с Индией на поставку ракетных двигателей РД-191 - "Роскосмос"

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ЖРД РД-191
ЖРД РД-191
Источник изображения: макс-2017

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" обсуждает с индийской стороной объем поставок ракетных двигателей РД-191, надеется подписать контракт в ближайшей перспективе, заявил в интервью "Интерфаксу" первый замглавы госкорпорации Андрей Ельчанинов.

"Сейчас мы обговариваем детали, характеристики и объем поставок. Надеемся, выйдем на контракт в ближайшей перспективе", - сказал Ельчанинов.

13 декабря 2022 года статс-секретарь "Роскосмоса" Валерий Шерин сообщил, что госкорпорация рассматривает возможность поставки Индии около десяти ракетных двигателей РД-191 с 2024 по 2029 год.

По его словам, поставка двигателей Индии позволит загрузить НПО "Энергомаш" заказами, а также привлечет существенные внебюджетные источники финансирования.

В июле 2019 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность вице-премьера РФ, заявлял, что Индия намерена импортировать из России ракетные двигатели для национальной космической программы.

РД-191 - российский жидкостный ракетный двигатель, разработанный для ракет-носителей семейства "Ангара". Модернизированная версия двигателя РД-191М создается в рамках опытно-конструкторской работы "Амур".

3 марта бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что госкорпорация в ответ на американские санкции приостанавливает поставки ракетных двигателей в США. Также он сообщил, что "Роскосмос" прекратит техобслуживание уже поставленных в США российских ракетных двигателей РД-180. По его словам, ущерб США из-за отказа РФ поставлять ракетные двигатели для американских ракет составит около $4 млрд.

Как сообщал в интервью "Интерфаксу" замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников, поставка двигателей в США приносила предприятию-производителю НПО "Энергомаш" около трети выручки - порядка 10-12 млрд рублей в год.

Конгресс США в последние годы неоднократно призывал ВВС США отказаться от использования российских ракетных двигателей. Однако, по признанию конгрессменов, заменить их вряд ли удастся до 2024 года, в том числе из-за значительной дороговизны создаваемого американского аналога.

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
Ангара
РД-180
РД-191
Компании
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Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
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