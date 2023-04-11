Глава Центра Хруничева: изготовление ракет "Ангара" — стратегический приоритет предприятия - Интервью ТАСС

В конце февраля Евросоюз ввел десятый пакет санкций в отношении РФ, под ограничения попал в том числе Центр им. М.В. Хруничева (входит в Роскосмос), который производит ракеты-носители "Протон-М", "Ангара", разгонные блоки "Бриз-М" и другую продукцию в интересах российской космической отрасли. О том, как в текущих условиях происходит взаимодействие с иностранными компаниями, в том числе по линии МКС, о возможности изготовления продукции в интересах отечественной авиаотрасли и о летных испытаниях ракет-носителей "Ангара" в интервью ТАСС рассказал гендиректор предприятия Алексей Варочко.

— Центр им. М.В. Хруничева попал в десятый санкционный список ЕС. Повлияло ли это как-то на работу предприятия? Как?

— Ограничения, направленные на международную космическую деятельность Российской Федерации, начались задолго до появления десятого пакета санкций ЕС. В мае 2019-го были выпущены поправки к Закону США об ассигнованиях на национальную оборону, которые ограничивали использование пусковых услуг российских ракет-носителей на международном коммерческом рынке. Дальнейшее развитие событий в мире явно показало, что политика США в области мирного космоса ставит своей целью убрать с рынка конкурентов американским поставщикам пусковых услуг, в частности компании SpaceX, которая занимает в настоящее время 30% рынка всех запусков в мире. 25 февраля 2022 года ЕС своей декларацией 2022/380 принял пакет санкций, который запретил деловые операции с предприятиями авиационной и космической отрасли РФ.

Десятый санкционный пакет ЕС включил Центр Хруничева в список санкционных компаний, что, в принципе, ничего не поменяло. Основные ограничения были уже введены против всей нашей отрасли еще год назад. Вероятно, кто-то из наших зарубежных партнеров может испугаться возникновения так называемых вторичных санкций со стороны стран ЕС из-за деловых связей с нами. Но мы этого не боимся, так как Центр Хруничева производит космическую технику без использования иностранных комплектующих. Ни ракета-носитель "Протон-М", ни семейство ракет-носителей "Ангара", ни разгонные блоки нашего производства не имеют иностранных компонентов. Наши иностранные партнеры более заинтересованы в нас, в наших ракетах и услугах, нежели мы в них. На рынке наблюдается дефицит пусковых мощностей, особенно с появлением низкоорбитальных спутниковых группировок. SpaceX, на мой взгляд, не сможет обслуживать рынок в одиночку с сохранением приемлемого уровня цен. Рынок нуждается в пусковых мощностях. Это сказывается на росте цен на пусковые услуги. Поэтому подобными санкциями они просто "стреляют себе в ногу". Позволю себе заметить, что США не включили Центр Хруничева в подобные списки. Вероятно, в силу более глубокого, нежели у европейцев, понимания рынка.

— Продолжается ли сейчас работа вашей дочерней компании ILS в США? С какими трудностями сталкиваетесь, учитывая санкции, введенные в отношении российской космической отрасли?

— Да, компания ILS работает. Доля ГКНПЦ в ней составляет 83%, остальные 17% принадлежат РКК "Энергия". На период санкций нам удалось снизить уровень затрат компании до самого оптимального уровня, чтобы компания могла осуществлять свою деятельность без источников поступления новых финансовых средств. Компания в настоящее время работает над рядом соглашений об урегулировании с нашими действующими заказчиками пусковых услуг на ракетах-носителях "Протон-М" и "Ангара".

— Удалось ли заключить новый контракт с компанией Boeing по поддержанию в рабочем состоянии наземных стендовых изделий и контрольно-проверочной аппаратуры для сопровождения полета модуля "Заря"? Как сейчас происходит взаимодействие с компанией, учитывая ее уход из РФ?

— Работа с компанией Boeing ведется в рамках действующих контрактов по обеспечению летной эксплуатации модуля ФГБ "Заря". Ограничения на эти работы отсутствуют, так как США не ввели санкции в рамках программы МКС. Компания Boeing и ГКНПЦ им. М.В. Хруничева четко и своевременно выполняют взаимные обязательства по данному проекту. В процессе сопровождения полета модуля ФГБ "Заря" возникает необходимость дополнительных работ, что требует заключения новых и корректировки уже подписанных контрактов. В настоящее время в заключительной стадии согласования находится новый контракт с компанией Boeing по дооснащению стендового электроаналога ФГБ контрольно-проверочной аппаратурой новой разработки.

— В прошлом году сообщалось, что украинское предприятие, которое по контракту с Boeing поставляет комплектующие для одной из систем функционально-грузового блока "Заря" МКС, испытывает трудности в связи с ситуацией в стране. Удалось ли импортозаместить комплектующие?

— Импортозамещение в части поставляемого украинским предприятием оборудования не требуется. Схема взаимодействия была скорректирована таким образом, что финансирование этого предприятия и контрактная деятельность осуществляются напрямую компанией Boeing. Техническую поддержку Boeing в этих работах оказывают специалисты Центра Хруничева. В результате такой схемы взаимодействия эксплуатация системы ФГБ разработки этого поставщика выполняется в штатном режиме.

— Центр Хруничева ранее обладал компетенциями по строительству самолетов. В условиях санкций сейчас остро стоит вопрос о поставке комплектующих для импортных гражданских самолетов. Способен ли Центр Хруничева изготавливать детали для них? Обращались ли к вам компании с соответствующими просьбами?

— Поскольку авиа- и ракетостроение — близкие области науки и техники, смею заверить, Центр Хруничева обладает компетенциями по изготовлению агрегатов и узлов для авиапрома. К нам уже обращались коллеги из авиаотрасли. И более того, мы начали обсуждение ряда вопросов, проводим технологическую проработку и определение свободных мощностей для возможного дальнейшего сотрудничества. Технически мы в состоянии изготавливать элементы в интересах авиационной отрасли.

— Удалось ли уже предприятию выйти на безубыточность? С какими показателями завершили прошлый год?

— Финансовая нагрузка предприятия на конец 2022 — начало 2023 года составляет около 9 млрд рублей. Плановый срок погашения задолженности — конец 2025 года. Предприятие в состоянии обеспечить погашение долга в установленные сроки.

— Снижена ли за прошлый год долговая нагрузка? На сколько?

— Мы не форсировали закрытие финансовой нагрузки ускоренными темпами. Пока будем ориентироваться на плановое погашение задолженности.

— В каком году планируется завершение летных испытаний тяжелой "Ангары"?

— Программа летных испытаний предусматривает проведение шести пусков ракет-носителей тяжелого класса "Ангара-А5" в рамках летно-конструкторских испытаний. Три успешных пуска уже состоялось в 2014, 2020 и 2021 годах соответственно. Четвертая и пятая летные ракеты переданы Центром Хруничева госзаказчику. Шестая на этапе окончательной сборки. Дальнейшие сроки пусков будут определяться потребностями выведения полезной нагрузки.

— Южная Корея отказалась от запуска спутника на легкой "Ангаре". Сейчас замена полезной нагрузки найдена? Есть ли сейчас коммерческие заказы на "Ангару"? Много ли их?

— У нас контракт на выполнение пусковых услуг корейского спутника на ракете "Ангара-1.2" института KARI. Контракт формально продолжает действовать. В случае расторжения корейская сторона обязана прислать соответствующее извещение об отказе от контракта. Мы уже заявляли, что такого извещения не получали. В связи с действием санкций лицензия США на корейский спутник была аннулирована. Поэтому доставить спутник в Россию для проведения запуска наши корейские партнеры не могут. Мы были готовы к проведению пусковых услуг в конце прошлого года и проинформировали об этом заказчика пуска. Однако ограничения США не позволили завершить контракт запуском, и мы вынуждены искать пути выхода из сложившейся ситуации. Сейчас мы совместно с ILS и институтом KARI прорабатываем варианты урегулирования по данному проекту.

На сегодняшний день коммерческих заказов на легкую ракету "Ангара-1.2" нет. Она находится на этапе летно-конструкторских испытаний и пока не имеет летной истории для привлечения заказчиков. К тому же сказываются санкции, которые не позволяют заказчикам использовать эту ракету для запуска своих аппаратов. Несмотря на это, мы видим интерес, который проявляют потенциальные заказчики к "Ангаре-1.2". И я не сомневаюсь, что у легкой ракеты "Ангара" хорошие перспективы.

— В этом году планировалось доставить на Восточный "Ангару" для первого пуска. В каком состоянии она находится? Когда будет доставлена? Началась ли сборка "Ангары" для первого запуска корабля "Орел" с Восточного?

— Первая летная "Ангара-А5" для космодрома Восточный будет поставлена на космодром в 2023 году. Сроки изготовления ракеты для запуска ПТК "Орел" определяются программой испытаний ПТК "Орел". Запуску пилотируемого ПТК будут предшествовать пуски ракет "Ангара-А5" и "Ангара-А5М" с ПТК "Орел" в габаритно-массовом и непилотируемом исполнении. Центром Хруничева разработан и защищен эскизный проект по адаптации ракет "Ангара-А5" и "Ангара-А5М" для обеспечения запуска корабля "Орел".

— В декабре 2021 года был защищен проект многоразовой "Ангары", планируется ли ее эскизное проектирование? Когда оно может стартовать?

— В 2021 году был защищен эскизный проект по созданию КРК "Амур" второго этапа с ракетой-носителем повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В", в состав которой входит кислородно-водородная третья ступень. В рамках данного проекта была рассмотрена возможность создания на ее основе многоразовой ракеты. Учитывая текущую ситуацию, решение о развертывании дальнейших работ по созданию многоразовой ракеты является прерогативой государственного заказчика. При этом необходимо учитывать, что ее разработку нужно вести одновременно с разработкой ракеты повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В".

— Ведутся ли уже разработки перспективной тяжелой ракеты, которая сможет в будущем заменить "Ангару"?

— В настоящее время завершено эскизное проектирование и ведется разработка конструкторской документации на ракету-носитель тяжелого класса с улучшенными энергетическими характеристиками, которая получила обозначение "Ангара-А5М". Она заменит ракету "Ангара-А5", и в дальнейшем планируется ее эксплуатация.

— Модули перспективной Российской орбитальной станции будут выводиться при помощи ракет "Ангара". Потребуется ли их доработка для этого? Ведется ли она уже?

— Для запуска модулей РОС будет использоваться модернизированная ракета-носитель "Ангара-А5М". В настоящее время ведется эскизное проектирование по адаптации ракеты к различным модулям, которые будут являться базовыми элементами новой Российской орбитальной станции.

— Началось ли изготовление комплектующих для кислородно-водородного разгонного блока?​​​​​​

— В настоящее время КБ "Салют" ведет разработку конструкторской документации разгонного блока КВТК. Производство технически готовится по мере готовности конструкторской документации к изготовлению стендовых изделий и опытных образцов КВТК, но запуск изготовления будет дан по указанию госзаказчика.

— Сколько ракет-носителей "Протон" планируете запустить в этом году?

— В 2023 году уже запущены ракеты-носители "Протон-М" с космическими аппаратами КА "Электро-Л" №4 и КА "Луч-5Х".

— Завершилась ли сборка последних ракет-носителей "Протон"? Когда завершится? Найдены ли заказчики для них?

— Изготовление ракет-носителей "Протон-М" ведется планово, и в соответствии с графиком планируем закончить производство изделий в 2025 году. Стратегический приоритет предприятия — изготовление ракет-носителей класса "Ангара".

— Какая судьба ждет ракеты "Протон", если не удастся запустить все ракеты до завершения срока их эксплуатации в Казахстане?

— Вопрос находится в области договоренности между правительствами России и Республики Казахстан. Предложения ГКНПЦ им. М.В. Хруничева для решения вопроса по задействованию всех изготовленных ракет "Протон" находятся в стадии рассмотрения совместно с казахстанской стороной.

— Идет ли уже сборка первого образца ракеты "Рокот-М"? Первый пуск все еще в 2024 году планируется?

— По проекту "Рокот-М" проведена контрактация с нашей кооперацией по комплектующим элементам, ведется изготовление стендовых изделий, а также ряда элементов первой летной ракеты с длительными сроками изготовления.

— В прошлом году вы сообщали о планах расширить номенклатуру выпускаемых медицинских изделий, удалось ли это сделать? В какие сроки сможете выйти на уровень диверсификации 50%?

— Сейчас мы активно набираем заказы для расширения номенклатуры выпускаемых медицинских изделий и увеличения производства. Также ведется работа над расширением номенклатуры изделий для народного хозяйства, в интересах нефтегазовой отрасли, атомной промышленности, авиапроизводителей и автомобилестроения.