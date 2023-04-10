В Кремле не сомневаются, что Белоруссия при необходимости заступится за РФ - Песков

Петропавловск-Камчатский. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - В Кремле уверены, что Белоруссия при необходимости поддержит и заступится за Россию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) рассказал о доверительном и откровенном характере отношений президентов России и Белоруссии. "Во-первых, это доверительный характер общения - действительно откровенно обсуждать все, что происходит в наших отношениях и вокруг нас", - сказал Песков.

Он напомнил, что и Минск, и Москва сейчас находятся в недружественном окружении, поэтому президентам есть о чем говорить.

На уточняющий вопрос, не даст ли Белоруссия в обиду Россию, как это делает Москва в отношении Минска, он сказал: "Мы в этом не сомневаемся".

Прокомментировал Песков и подготовку концепции безопасности России и Белоруссии, заметив, что прежние контуры устарели, возникли новые угрозы.