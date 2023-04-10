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Интерфакс-АВН

В Кремле не сомневаются, что Белоруссия при необходимости заступится за РФ - Песков

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Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022
Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022.
Источник изображения: © РИА Новости Виктор Толочко

Петропавловск-Камчатский. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - В Кремле уверены, что Белоруссия при необходимости поддержит и заступится за Россию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) рассказал о доверительном и откровенном характере отношений президентов России и Белоруссии. "Во-первых, это доверительный характер общения - действительно откровенно обсуждать все, что происходит в наших отношениях и вокруг нас", - сказал Песков.

Он напомнил, что и Минск, и Москва сейчас находятся в недружественном окружении, поэтому президентам есть о чем говорить.

На уточняющий вопрос, не даст ли Белоруссия в обиду Россию, как это делает Москва в отношении Минска, он сказал: "Мы в этом не сомневаемся".

Прокомментировал Песков и подготовку концепции безопасности России и Белоруссии, заметив, что прежние контуры устарели, возникли новые угрозы.

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Страны
Белоруссия
Россия
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1 комментарий
№1
10.04.2023 13:19
Какие-то странные высказывания у ИНТЕРФАКСа: "... заступится за Россию ,,,"... не даст ли Белоруссия в обиду Россию ...".
+2
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