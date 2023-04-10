Запад неадекватно реагирует на решение РФ построить хранилища для ТЯО в Белоруссии, забывая о ядерном оружии США в Европе - Песков

Петропавловск-Камчатский. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - В Кремле считают неадекватной реакцию Запада на планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, в то время как тема присутствия американского ядерного оружия в Европе никак не вспоминается.

"Это сейчас очень важная тема. Мы видим очень несдержанную реакцию со стороны коллективного запада на те объявления, которые сделал президент Путин", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), фрагмент которого был показан в программе "Вести недели".