Россия встряхнула мировой порядок. Теперь в центре — Индия и Китай

Mainichi Shimbun: Россия дала глобальному Югу возможность вырваться вперед

Блоковая борьба, вспыхнувшая в результате российской СВО на Украине, встряхнула глобальный Юг, пишет Mainichi Shimbun. Стремясь избежать "побочных эффектов", он воспользовался слабостью Запада и начал строить миропорядок, в центре которого Китай и Индия, способные урегулировать конфликт.

Новый глобальный порядок по версии Китая и Индии

На фоне подъема глобального Юга Китай и Индия стремятся создать новый мировой порядок.

Глобальный Юг приобретает все более весомый голос в мировой экономике. Благодаря огромному трудоспособному населению и богатым природным ресурсам после падения Берлинской стены в 1989 году развивающиеся страны смогли прийти к стремительному росту, вызванному экономической глобализацией.

Однако спецоперация на Украине, начавшаяся в 2022 году, возродила старую структуру времен холодной войны — НАТО против России. Это может привести к фрагментации мировой экономики, от которой зависит само выживание глобального Юга. Поскольку он выступает решительно против экономического разделения, две крупные державы — Китай и Индия — пытаются построить новый глобальный порядок.

Инициативу взял на себя Пекин. Переизбранный на третий срок на заседании Всекитайского собрания народных представителей Си Цзиньпин 10 марта стал посредником в восстановлении дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Затем он посетил Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным, выразив твердое желание оказать содействие в прекращении огня.

Директор Глобального института китайских исследований и эксперт по китайской политике Хонори Эндо (Honori Endo) полагает, что Си Цзиньпин стремится уйти от однополярного доминирования США и построить многополярный мировой порядок с глобальным Югом в союзниках.

Для глобального Юга наиболее актуальной проблемой является резкое удорожание энергоносителей и продуктов питания. Страны, зависящие от импорта нефти, такие как Турция и Индия, сталкиваются со скачками нефтяных цен, означающими резкую инфляцию, что, в свою очередь, приводит к нестабильности режима.

Аналогичная ситуация и с продовольствием. Государства глобального Юга не оправдывают спецоперацию на Украине, но они также не хотят, чтобы Россия, один из крупнейших в мире поставщиков энергоресурсов и удобрений, была изолирована от мировой экономики.

Эндо отмечает, что СВО "неприемлема", но санкции против Москвы, введенные под руководством Запада, приведут к фрагментации цепочки поставок, что в конечном итоге негативно отразится на бедных странах. Поэтому развивающиеся регионы возлагают свои надежды на Китай и Индию, которые находятся в дружественных отношениях с Россией и в то же время оказывают влияние на США и Европу.

Индия — представитель развивающихся стран

Обогнав Китай и став самой густонаселенной страной мира, Индия обладает еще большим потенциалом влияния на Глобальный Юг, чем Китай. Она входила в состав Британской империи и принимала активное участие в управлении Африкой, Ближним Востоком и Азией, а эта структура действует в перечисленных регионах и по сей день.

Внешнеполитический курс Дели — стратегическая автономия. Это означает, что Индия не создает союзов с кем-либо, а поддерживает равноправные отношения и самостоятельно определяет свою политику в области безопасности и дипломатии, не подвергаясь внешнему влиянию.

Профессор экономики университета Кобе и эксперт по индийской экономике Такахиро Сато (Takahiro Sato) подчеркивает: "Маловероятно, что Дели будет сильно привязан к какому-либо одному государству, по крайней мере, в ближайшие 14-15 лет. Поэтому Москва также принимает участие во встречах G20. Несомненно, Индия — одна из тех стран, которые создают возможности для диалога между Западом и Россией".

Индия, которая хорошо умеет составлять юридические документы на английском языке, последовательно выступает в качестве представителя интересов новых и развивающихся стран в рамках таких международных экономических структур, как ГАТТ (договор, созданный после Второй мировой войны с целью обеспечения свободной торговли) или более развитая Всемирная торговая организация (ВТО).

По словам Сато, для Индии, которая считает, что страны Персидского залива входят в ее сферу влияния, успех китайского посредничества в восстановлении дипотношений между Ираном и Саудовской Аравией стал настоящим шоком.

Дели считает стратегическую автономию одной из основ идентичности страны, и для него важен баланс сил в мире. "Если Пекин поднимается, то ему необходимо противостоять", — комментирует Сато.

Действительно, Индия и Китай ведут борьбу за привлечение в свой лагерь различных регионов, включая Африку, Ближний Восток и Южную Азию.

Если взглянуть на данные по ВВП по паритету покупательной способности (ППС) 20 ведущих стран мира (на основе статистических данных МВФ за 20-летний период), то становится понятно, что за указанное время государства с формирующимся рынком и развивающейся экономикой обогнали G7 и вошли в первую двадцатку.

Считается, что ВВП по ППС, который отражает уровень цен и рассчитывается по соответствующим обменным курсам, это более близкий к реальной экономике показатель.

Особенно заметен рост России и стран, не участвующих в западных санкциях против Москвы. В 2022 году Китай обогнал США и вышел на первое место в мире, а занимающая третье место Индия почти вдвое превзошла Японию, которая находится на четвертом месте.

Если сравнивать общий показатель G7 и девяти развивающихся стран, то в 2002 году на долю последних приходилось только 60% от G7, а в 2022 году — уже 130%.

Есть еще один источник данных, который показывает развитие глобального Юга, — это общий индекс национальной мощи, публикуемый частной организацией Correlates of War. Он рассчитывается на основе шести показателей — военные расходы, военнослужащие, потребление энергии, производство стали, городское население и общая численность населения. Используется как один из факторов для сравнения национальной мощи.

Рассмотрение эволюции этого индекса для 12 ведущих по ВВП государств за последние 22 года показывает, что значение США после войны постепенно снижалось, и до 1970-1980-х годов, наиболее напряженного периода холодной войны, их показатель находился примерно на одном уровне с СССР. В то же время индекс Китая постепенно рос, и к середине 1990-х годов он обогнал Соединенные Штаты, заняв первое место в списке.

Конец гегемонии США

Профессор Мицухиса Фукутоми (Mitsuhisa Fukutomi), преподаватель социологии в университете Хитоцубаси и эксперт по международной политике, указывает на слабые места этого индекса, а именно: он выше для густонаселенных стран, потому что в него включается все население; и он не учитывает технологии, которые быстро развивались в последние годы, например, в сфере IT.

При этом профессор отмечает: "В середине 1990-х годов, когда Китай занял первое место по этому индексу, мир еще не знал о его экономическом росте. Зато на графике (в оригинале дана таблица, — Прим. ИноСМИ) показан постепенный подъем Индии в рейтинге и потенциал роста ее влияния в мире. Теперь в центре внимания будет вопрос о том, уступят ли США свою гегемонию следующему поколению стран".

В свете того, что СВО затягивается, западные страны теряют позиции в мировой экономике из-за бремени, которое возлагает на них поддержка Украины, в сочетании с резкой инфляцией. Ось мирового порядка, несомненно, смещается от "Большой семерки" к глобальному Югу, в центре которого находятся Пекин и Дели. Последний уловил тенденции времени и стремится взять на себя инициативу в качестве председателя G20.

Действительно, премьер-министр Индии Моди продемонстрировал готовность выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией. Однако отсутствие Японии на встрече министров иностранных дел G20 по причине парламентских мероприятий сильно разочаровало Индию.

Что касается дипломатии Токио в отношении Киева, то действительно ли в наших национальных интересах поддерживать его, одновременно осуждая Москву и налагая санкции на Россию? Вот проверка для международного "чутья" Японии.

Авторы: Рёко Араки/Хадзимэ Вада (Ryoko Araki/Hajime Wada)