Белоруссия намерена организовать финишную сборку российских штурмовиков Су-25 - белорусский посол

Минск. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Белоруссия намерена организовать финишную сборку российских штурмовиков Су-25 на территории республики, сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой в воскресенье в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

"На сегодняшний день в проработке Су-25. Соответствующая документация сейчас изучается, передается российской стороной. Но премьер-министром даже задача ставится жестче: от сборки авиационных двигателей - и выйти до финишной сборки самолетов. Это, конечно, суперзадача, задача максимум", - сказал дипломат.

Он сообщил, что для проработки этого вопроса в ближайшее время Белоруссию посетит вице-премьер России Денис Мантуров "с соответствующей командой". "Думаю, на уровне правительств эта тема будет обсуждаться. Это будет настоящим прорывом. И Беларусь перейдет на совершенно другой уровень в авиастроении в ближайшие годы", - добавил Крутой.

Белорусский посол также сообщил, что авиационные предприятия республики активно наращивают портфель российских заказов. Он уточнил, что уже определены модели российских самолетов, по которым сейчас ведется активная работа.