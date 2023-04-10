Белоруссия рассчитывает получить доступ к закупкам крупнейших госкорпораций России - белорусский посол

Минск. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Белоруссия рассчитывает получить доступ к закупкам крупнейших госкорпораций РФ со следующего года, сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой в воскресенье в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

"Беларусь рассчитывает получить доступ к закупкам крупнейших государственных корпораций России", - сказал дипломат, уточнив, что "стороны договорились в этом году полностью закончить синхронизацию законодательства".

"Здесь, по большому счету, один ключ к решению проблемы - электронно-цифровая подпись, ее признание и вообще признание электронных документов. Проведена уже большая работа, проект соглашения готов. Но сегодня остался блок силовых ведомств: вопросы обмена данными, безопасность данных, сопряжение этих информационных систем, признание ЭЦП удостоверяющих центров. И мы договорились, что все-таки где-то уже к середине года попробуем выйти на решение этой проблемы, чтобы к концу года доложить нашим президентам", - отметил белорусский посол.