Войти
Интерфакс-АВН

Белоруссия рассчитывает получить доступ к закупкам крупнейших госкорпораций России - белорусский посол

678
0
0
Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии.
Источник изображения: © POOL

Минск. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Белоруссия рассчитывает получить доступ к закупкам крупнейших госкорпораций РФ со следующего года, сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой в воскресенье в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

"Беларусь рассчитывает получить доступ к закупкам крупнейших государственных корпораций России", - сказал дипломат, уточнив, что "стороны договорились в этом году полностью закончить синхронизацию законодательства".

"Здесь, по большому счету, один ключ к решению проблемы - электронно-цифровая подпись, ее признание и вообще признание электронных документов. Проведена уже большая работа, проект соглашения готов. Но сегодня остался блок силовых ведомств: вопросы обмена данными, безопасность данных, сопряжение этих информационных систем, признание ЭЦП удостоверяющих центров. И мы договорились, что все-таки где-то уже к середине года попробуем выйти на решение этой проблемы, чтобы к концу года доложить нашим президентам", - отметил белорусский посол.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Похожие новости
01.09.2021
Танки, деньги и стволы
19.08.2019
Сербские гвардейцы примут участие в параде в честь 75-летия Победы
19.04.2017
Команды Таиланда и Лаоса впервые примут участие в Армейских международных играх
11.07.2012
Небо над Венесуэлой будет охранять белорусская система ПВО
24.01.2011
Записка бывшего посла США в России об экспорте российских вооружений – WikiLeaks
01.08.2017
АРМИ-20XX
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.04 19:48
  • 6
Первый фрегат проекта 22350М будет заложен в 2023 году
  • 10.04 18:51
  • 47807
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.04 18:38
  • 1
Над Феодосией сбили ракету, запущенную с территории Украины
  • 10.04 15:58
  • 2
Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине
  • 10.04 15:23
  • 42
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 10.04 14:16
  • 1
ВС России создадут группы для борьбы с западными танками на Украине
  • 10.04 13:19
  • 1
В Кремле не сомневаются, что Белоруссия при необходимости заступится за РФ - Песков
  • 10.04 09:02
  • 6
Военных НАТО как ветром сдуло. Россия ударила по секретному объекту альянса
  • 09.04 23:52
  • 2436
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.04 22:49
  • 6
«Российская артиллерия начала «голодать»: в прессе США заявлено о якобы истощении запасов снарядов
  • 09.04 17:43
  • 2
Секретарь СНБО Украины: Информацией о времени и месте контрнаступления ВСУ владеют не более 3-5 человек на планете
  • 09.04 11:59
  • 2
«Выпуск средств поражения успешно расширяется»: Шойгу проинспектировал производство боеприпасов
  • 09.04 04:27
  • 8
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 08.04 10:59
  • 6
Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"
  • 08.04 10:34
  • 25
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение