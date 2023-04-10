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Интерфакс-АВН

Франция и КНР выступают за мир на Украине на основе принципов ООН - совместный документ

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Председатель Китая Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон в Пекине, 6 апреля 2023 года
Председатель Китая Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон в Пекине, 6 апреля 2023 года.
Источник изображения: © AFP 2023 / LUDOVIC MARIN

Париж. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Франция и Китай в совместной декларации по итогам государственного визита в КНР французского президента Эмманюэля Макрона заявили о поддержке шагов по достижению мира в украинском конфликте.

"Обе стороны поддерживают любое усилие в пользу возврата мира на Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН", - говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте Елисейского дворца.

Франция и Украина "выступают против вооруженных атак на ядерные электростанции и другие мирные ядерные объекты, поддерживают Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в его усилиях играть конструктивную роль в содействии надежности и безопасности мирных ядерных объектов, включая обеспечение надежности и безопасности Запорожской АЭС".

Участники французско-китайских переговоров подчеркнули "важность того, что все стороны конфликта должны скрупулезно соблюдать международное гуманитарное право".

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