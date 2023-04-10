Уцелевшие двигатели из сгоревшего Ан-225 «Мрия» вывезены в Германию для использования на самолетах «Руслан»

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Украинская авиакомпания "Авиалинии Антонова" начала использовать уцелевшие после уничтожения украинской артиллерией самого большого в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия" на используемых в Германии самолетах "Руслан". Об этом заявил заместитель руководителя ГП Антонов Максим Саноцкий.

Сообщается, что два таких двигателя используются на самолетах в Германии. Украинская авиакомпания в настоящее время эксплуатирует пять грузовых самолетов "Руслан", которые базируются в Лейпциге.

Всего на самолете "Мрия" было установлено шесть двигателей, три из которых были демонтированы, а два установлены на самолеты Ан-124-100.

Из сгоревшей украинской артиллерией при попытках отбить занятый российскими десантниками город Гостомель "Мрии" также были впоследствии демонтированы элементы механизации крыла, которые планируется использовать при возможном производстве второго экземпляра Ан-225. Кроме того, для потенциального второго экземпляра самолета планируется использовать уцелевшие стойки шасси из разрушенной "Мрии".

В настоящее время остов уничтоженного грузового самолета Ан-225 "Мрия" всё ещё находится на территории аэродрома Гостомеля в Киевской области.

Против бывшего генерального директора украинского госпредприятия "Антонов" возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в служебной халатности, проявленной в отсутствии своевременной эвакуации самолета.