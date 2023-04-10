Япония продлевает санкции в отношении КНДР на 2 года - СМИ

Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото.

Токио. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство Японии приняло решение продлить санкции против Северной Кореи на два года, сообщает телеканал NHK.

"В пятницу правительство приняло решение продлить действие введенных ранее санкций против Пхеньяна еще на два года", - говорится в сообщении.

Токио заявляет, что КНДР продолжает проводить различные виды испытаний баллистических ракет, и их частота беспрецедентна.

Кроме того, правительство Японии "сослалось на отсутствие прогресса в усилиях по решению проблемы японских граждан, похищенных Севером".

Япония ввела санкции в отношении КНДР в 2006 году после того, как Северная Корея провела ядерные испытания и запустила баллистические ракеты.