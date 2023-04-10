Иранские вертолетоносец «Макран» и фрегат «Дена» заходили в порт Кейптауна в ЮАР

Источник изображения: topwar.ru

В крупнейший порт Южно-Африканской Республики Кейптаун прибыли иранские военные корабли IRIS Makran и IRIS Dena. Об этом свидетельствуют появившиеся в сети спутниковые снимки компании Maxar, которые публикует USNI News

Как утверждается, иранская надводная боевая группа из двух кораблей прибыла в ЮАР после того, как не смогла пройти через Панамский канал. Корабли ВМС Ирана завершили переход через Атлантический океан в рамках кругосветного похода.

Напомним, что вертолетоносец «Макран» является крупнейшим в истории иранских военно-морских сил военным кораблем. Он представляет собой платформу, предназначенную для обеспечения действий иранского военно-морского флота в дальней морской зоне. Корабль может разместить на борту шесть вертолетов, быстроходные катера, а также подразделения морской пехоты.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечает USNI News, текущий визит – вторая за последние два года крупная морская операция с участием корабля «Макран». В 2021 году корабль и фрегат IRINS Sahand предприняли поход в Балтийское море после того, как обогнули южную оконечность Африканского континента.

Перед походом администрация США наложила санкции на иранские корабли в качестве меры против предполагаемой поставки беспилотных летательных аппаратов России. Однако Иран все равно провел поход своих кораблей, демонстрируя расширение своего военно-морского присутствия по всему миру.

Западные эксперты считают, что заходы в иностранные порты иранских кораблей являются частью дипломатических усилий Ирана по укреплению своих связей с другими государствами и вообще демонстрации своего активного участия в мировой политической жизни.