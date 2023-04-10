Войти
Интерфакс-АВН

РФ готова участвовать в строительстве АЭС во Вьетнаме - Чернышенко

342
0
0
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Ханой. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия готова помогать Вьетнаму в строительстве атомных электростанций как большой, так и малой мощности при соответствующем запросе вьетнамской стороны, заявил в пятницу в Ханое вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Россия готова участвовать и помогать Вьетнаму в случае принятия решения о строительстве атомных электростанций как большой, так и малой мощности", - сказал Чернышенко на встрече с руководителями вьетнамской атомной отрасли, которая прошла в Институте атомной энергии Вьетнама на полях 24-го заседания российско-вьетнамской межправительственной комиссии. При этом он подчеркнул важную роль, которую атомная энергетика могла бы сыграть в обеспечении энергетического суверенитета Вьетнама.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
Похожие новости
01.09.2021
Танки, деньги и стволы
19.02.2018
Вашингтон угрожает Азербайджану за военно-технические контракты с Россией
29.07.2015
Множество стран хотят купить самый современный российский истребитель ("The National Interest", США)
30.01.2012
Белый дом отходит от позиции жесткой силы
24.01.2011
Записка бывшего посла США в России об экспорте российских вооружений – WikiLeaks
16.06.2010
Татарстан до конца года передаст ОСК пакет акций Зеленодольской верфи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.04 19:48
  • 6
Первый фрегат проекта 22350М будет заложен в 2023 году
  • 10.04 18:51
  • 47807
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.04 18:38
  • 1
Над Феодосией сбили ракету, запущенную с территории Украины
  • 10.04 15:58
  • 2
Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине
  • 10.04 15:23
  • 42
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 10.04 14:16
  • 1
ВС России создадут группы для борьбы с западными танками на Украине
  • 10.04 13:19
  • 1
В Кремле не сомневаются, что Белоруссия при необходимости заступится за РФ - Песков
  • 10.04 09:02
  • 6
Военных НАТО как ветром сдуло. Россия ударила по секретному объекту альянса
  • 09.04 23:52
  • 2436
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.04 22:49
  • 6
«Российская артиллерия начала «голодать»: в прессе США заявлено о якобы истощении запасов снарядов
  • 09.04 17:43
  • 2
Секретарь СНБО Украины: Информацией о времени и месте контрнаступления ВСУ владеют не более 3-5 человек на планете
  • 09.04 11:59
  • 2
«Выпуск средств поражения успешно расширяется»: Шойгу проинспектировал производство боеприпасов
  • 09.04 04:27
  • 8
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 08.04 10:59
  • 6
Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"
  • 08.04 10:34
  • 25
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение