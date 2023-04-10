РФ готова участвовать в строительстве АЭС во Вьетнаме - Чернышенко

Ханой. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия готова помогать Вьетнаму в строительстве атомных электростанций как большой, так и малой мощности при соответствующем запросе вьетнамской стороны, заявил в пятницу в Ханое вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Россия готова участвовать и помогать Вьетнаму в случае принятия решения о строительстве атомных электростанций как большой, так и малой мощности", - сказал Чернышенко на встрече с руководителями вьетнамской атомной отрасли, которая прошла в Институте атомной энергии Вьетнама на полях 24-го заседания российско-вьетнамской межправительственной комиссии. При этом он подчеркнул важную роль, которую атомная энергетика могла бы сыграть в обеспечении энергетического суверенитета Вьетнама.