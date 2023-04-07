Джон Миршаймер: поведение США — рецепт катастрофы

Политолог Миршаймер предупредил о "хорроре", который начнется после украинского конфликта

Последствия украинского конфликта будут катастрофическими для Европы и в экономическом, и в политическом плане, цитирует Glasove слова политолога, профессора Чикагского университета Джона Миршаймера. Он также рассказал об истоках этого кризиса и раскрыл главные цели Запада.

Совершенно очевидно, что экономические последствия российско-украинского конфликта будут для Европы огромными. Думаю, и политические последствия во всех странах и институтах Европы — таких как ЕС и НАТО — будут ощутимыми и отнюдь не положительными. Об этом сообщил венгерскому интернет-изданию профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер.

Ведущая: Вы утверждаете, что Запад хочет экономически поставить Россию на колени. Однако было нанесено больше ущерба ее фундаментальным стратегическим интересам, а не экономическим. Усилия Запада малоэффективны, можно сказать, что ЕС победил сам себя. Чем объяснить, что, несмотря на все это, западный мир продолжает цепляться за эту идею? Каков, по-вашему, сценарий дальнейшего развития и исхода конфликта?

Джон Миршаймер: По поводу украинского кризиса, который я считаю во многом результатом расширения НАТО, а также расширения ЕС и распространения "цветных революций". Главная цель Запада, прежде всего, США, состоит в том, чтобы превратить Украину в либеральную демократию. Именно для этого и была инициирована Оранжевая революция, она была прозападной, чтобы интегрировать страну в Евросоюз и НАТО. Очень важно понимать, что до 2014 года, когда начался украинский кризис, расширение НАТО на Украину не было направлено на сдерживание России. Мы не считали Россию угрозой до 2014 года, еще раз это подчеркиваю. В апреле 2008 года Владимир Путин был приглашен на саммит НАТО в Бухарест, потому что его считали другом НАТО, а не соперником.

Причина, по которой мы думали, что Россия проглотит вступление Украины в НАТО — мы считали ее очень слабой. До 2014 года мы не думали, что есть основания опасаться России. Первые два расширения НАТО сошли нам с рук: в 1999 году к НАТО присоединилась Венгрия, в 2004 году — страны Прибалтики, Румыния, Словения и др., и мы решили, что сможем сделать это снова, в третий раз. Первые два расширения не были рассчитаны на сдерживание российской угрозы, потому что российской угрозы в нашем сознании не было. Это был вопрос либеральной гегемонии. Идея заключалась в том, чтобы Западная и Восточная Европы стали частью бесшовной сети либеральных демократий, тесно связанных с капитализмом и миром. Но все это рухнуло в 2014 году, 22 февраля 2014 года, когда на Украине разразился огромный кризис. И результатом этого было то, что русские присоединили Крым и начался конфликт в Донбассе, в который русские вмешались. В тот момент западное восприятие, я говорю опять же в основном о США, наше восприятие России изменилось. Тогда мы решили, что Владимир Путин — агрессор, что Россия — угроза, и что мы должны сдерживать Россию. Но для сдерживания России мы все же хотели ввести Украину в НАТО, мы не отказались от принятого в 2008 году решения. Поэтому после того, как в 2014 году разразился кризис, мы начали готовить большое количество украинцев для борьбы с русскими на Донбассе.

Мы начали вооружать украинцев после 2017 года. То есть мы их обучали, вооружали, давали разведданные, помогали планировать военные операции. Так, обращаю ваше внимание, Украина де-факто становилась членом НАТО. Официально она не вступила в альянс, но мы по-прежнему были нацелены на то, чтобы принять ее в НАТО де-юре. Особенно после того, как в январе 2021 года к власти пришла администрация Байдена. Сегодня президент Зеленский и его министр обороны открыто говорят об Украине как о фактическом члене НАТО. Это не случайно.

Одна из основных причин, по которой украинцы так хорошо сражаются с русскими — в том, что мы их обучали и вооружали. Когда в 2014 году разразился кризис и нам стало понятно, что русские не позволят Украине стать угрозой России с запада, мы не сдались. Мы удвоили свои усилия. И, конечно, в течение 2021 года русские давали нам понять, что ситуация выходит из-под контроля. То, что Украина так сильно интегрировалась в НАТО, представляет для России серьезную угрозу. 17 декабря 2021 года русские отправили одно письмо Йенсу Столтенбергу и еще одно — Джо Байдену; в них говорилось, что это должно прекратиться. "Сообщите нам в письменной форме, что Украина не станет частью НАТО". У них был еще набор требований, который они также изложили в письменной форме. В январе 2022 США заявили, что не пойдут ни на какие уступки. Госсекретарь Блинкен заявил: "Мы не пойдем на уступки в отношении ваших требований из письма от 17 декабря 2021 года". А потом 24 февраля начался конфликт — когда это случилось, почти все, кого я знаю, думали, что украинцы потерпят поражение. Но очень быстро украинцы дали понять, что собираются сражаться с русскими, и что у них это довольно неплохо выходит. Тогда американцы и их западные союзники начали думать, что, может быть, украинцы смогут победить русских, тем более что мощные экономические санкции наносят серьезный ущерб российской экономике. В тот момент мы начали думать, что можем победить Россию. Это произошло весной того года.

И даже сейчас мы все еще думаем, что вполне можем одержать победу в конфликте, если мы продолжим обучать украинцев, помогать им в планировании, поставлять оружие и делиться разведданными. И, отвечая на ваш вопрос, причина, по которой мы не сдались — хотя понятно, что Европа сильно пострадала от санкций и конфликта на Украине — заключается в том, что мы как бы снова удваиваем наши усилия. Здесь нет ничего нового, мы продолжаем идти по тому же пути, по которому шли с апреля 2008 года, когда сказали, что Украина и Грузия будут членами НАТО. От этого мы никогда не отказывались. Это одна из причин, по которой будет так трудно погасить этот конфликт.

Американцы и, конечно же, украинцы настроены на победу. Русские, разумеется, тоже.

Нет шансов, что победят украинцы, как и нет шансов, что победят русские. Из этого круга не вырваться. Поэтому, думаю, мы хотим тут долгоиграющего конфликта. Я не вижу никакого решения. Напрашивается вопрос: а что, если последствия этого конфликта будут катастрофическими для Европы как в экономическом, так и в политическом плане? Совершенно очевидно, что экономические последствия будут огромными. Думаю, и политические последствия во всех странах и институтах Европы (таких как ЕС и НАТО) будут ощутимыми и отнюдь не положительными. Пока кажется, что эти институты объединились для решения проблемы, но я бы не стал ставить большие деньги на то, что они останутся едиными, что страны этих институтов останутся едиными и в будущем. Уже стали видны трещины, думаю, со временем они будут углубляться. Американцы продолжают удваивать ставку, потому что они полны решимости победить, но экономически страдают в основном европейцы.

Давление на Европу, в том числе на Венгрию, в том, чтобы она продолжала поддерживать США в их усилиях победить русских, будет усиливаться. Как это будет происходить — я не знаю. Меня часто спрашивают, чем, по моему мнению, закончится этот конфликт. Кто, как я думаю, победит? Я не знаю. Очень трудно сказать. Вариантов развития много, большинство из них — настоящий хоррор. Я не вижу, как эта история могла бы закончиться хэппи-эндом, поэтому я уже давно говорил, что США не должны продавливать расширение НАТО на Украину и вообще пытаться сделать Украину западным бастионом на российской границе.

Я всегда считал, что это приведет к катастрофе. Думаю, что я окажусь прав, хотя надеюсь, что ошибаюсь, что я упустил какую-то часть истории, и что эта недостающая часть приведет к относительно счастливому концу этой трагедии.

Но, к сожалению, я в это не верю.