Войти
Интерфакс-АВН

Руководители заводов ОПК Нижегородской области доложили Шойгу об увеличении производства всей номенклатуры боеприпасов - Минобороны РФ

370
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Минобороны России

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Нижегородской области, где идёт выпуск боеприпасов, в том числе артиллерийских и авиационных, сообщили в военном ведомстве РФ в четверг.

"Представители руководства предприятий доложили Шойгу, что за последние несколько месяцев для обеспечения войск боеприпасами в разы увеличен объем выпускаемой продукции всей номенклатуры", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В Минобороны РФ заявили, что Шойгу проинспектировал цеха производства современных средств поражения.

"В настоящее время успешно реализуется программа дальнейшего расширения производственных мощностей по выпуску средств поражения для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Сергей Шойгу провел рабочее совещание с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на котором особое внимание обратил на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа", - заявили в Минобороны РФ.

1 апреля Минобороны РФ сообщило, что Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки российских войск, задействованных в специальной военной операции (СВО) на Украине.

На том совещании Шойгу заявил: "За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения. Всё это позволяет выполнять поставленные Верховным главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ОПК АО
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
26.12.2022
Шойгу сообщил об увеличении гособоронзаказа по линии «Калашникова» в 2023 году
02.12.2022
Шойгу заявил о выполнении гособоронзаказа в этом году на 99%
01.11.2022
Мишустин призвал сопоставить потребности ВС РФ с возможностями ОПК
16.08.2022
В парке "Патриот" открывается форум "Армия-2022"
17.11.2017
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
23.04.2014
Новая броня спецназа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 06:11
  • 47693
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.04 00:09
  • 2
В России запустят производство модернизированной станции «Гроза»
  • 06.04 21:29
  • 4
Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"
  • 06.04 19:08
  • 5
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 06.04 16:01
  • 1
Непривычно выглядящий танковый эвакуатор замечен у российских бойцов
  • 06.04 11:33
  • 1
Захарова: размер военной помощи США Украине с начала СВО превысит $35 млрд
  • 06.04 11:27
  • 2433
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.04 10:22
  • 22
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 06.04 09:37
  • 6
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 05.04 20:12
  • 1
Запад готов поставить Украине свыше 200 танков, рассматривает возможность передачи ракет ATACMS, истребителей F-16 - Шойгу
  • 05.04 20:08
  • 1
Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии
  • 05.04 16:11
  • 37
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.04 15:19
  • 1
"Искандеры" на границе и "Калибры" в море: как Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО
  • 05.04 14:32
  • 1
Рябков считает поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном крупнейшим шагом к эскалации
  • 05.04 13:28
  • 2
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО