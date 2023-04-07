Руководители заводов ОПК Нижегородской области доложили Шойгу об увеличении производства всей номенклатуры боеприпасов - Минобороны РФ

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Нижегородской области, где идёт выпуск боеприпасов, в том числе артиллерийских и авиационных, сообщили в военном ведомстве РФ в четверг.

"Представители руководства предприятий доложили Шойгу, что за последние несколько месяцев для обеспечения войск боеприпасами в разы увеличен объем выпускаемой продукции всей номенклатуры", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В Минобороны РФ заявили, что Шойгу проинспектировал цеха производства современных средств поражения.

"В настоящее время успешно реализуется программа дальнейшего расширения производственных мощностей по выпуску средств поражения для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Сергей Шойгу провел рабочее совещание с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на котором особое внимание обратил на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа", - заявили в Минобороны РФ.

1 апреля Минобороны РФ сообщило, что Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки российских войск, задействованных в специальной военной операции (СВО) на Украине.

На том совещании Шойгу заявил: "За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения. Всё это позволяет выполнять поставленные Верховным главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции".