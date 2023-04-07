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Интерфакс-АВН

Масштабные арктические учения будут проводиться раз в два года - глава МЧС РФ

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Нашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Куренков обсудил с иностранными наблюдателями комплексную безопасность в зоне учений "Безопасная Арктика - 2023"

Мурманск. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что масштабные межведомственные арктические учения будут проходить раз в два года.

"Мы приняли решение, что такие учения будут проводиться раз в два года", - сказал Куренков в четверг.

Министр отметил, что "каждый раз учения будут усложняться".

Куренков также заявил об укреплении сотрудничества с зарубежными странами по вопросам безопасности в зоне учений "Безопасная Арктика - 2023".

"Ваше участие является ярким подтверждением интереса к Арктике и гуманитарной миссии на международном уровне, а также демонстрирует нашу открытость и готовность к укреплению сотрудничества в области обеспечения безопасности", - заявил министр на встрече с иностранными представителями на базе российского предприятия "Атомфлот" в Мурманске в четверг.

По словам Куренкова, Арктика сегодня является одним из наиболее перспективных регионов не только в России, но и всего мира.

В свою очередь представители иностранных государств отметили масштабность проводимого учения и подготовку российских специалистов.

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Страны
Россия
Компании
МЧС
Проекты
Арктика
Военные учения
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