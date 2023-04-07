Визит Макрона с главой ЕК в Китай – звено в цепи дипломатических унижений

Marianne: визит Макрона и фон дер Ляйен в Китай уничтожает дипломатический статус Франции

На посту президента Макрон стал активным дипломатом, но все его идеи провалились, пишет Marianne. Провалено посредничество по Украине, Франция плетется в кильватере политики США и даже ФРГ. А вынужденное решение поехать в Китай в паре со скандальной Урсулой — это просто "дно" унижения.

Глава французского государства начнет в среду 5 апреля свой визит в Китай. Но не один, а в компании главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Стоит ли видеть в этом дуэте конец "голлистской исключительности", означавшей всегда подчеркнутую суверенность внешней политики? Или перед нами конкретизация новой "европейской суверенности"?

Словно Тинтин в комиксе "Тинтин на Дальнем Востоке", Макрон счел себя обязанным привезти в Пекин в начале апреля своего личного "капитана Хэддока", неподражаемую Урсулу фон дер Ляйен. При этом персонажем, соответствующим Милу, является Жозеп Боррель, "министр иностранных дел Европейского Союза". Его тоже возьмут в эту экспедицию — в качестве президентского багажа.

На это событие стоит обратить внимание. Ведь до сих пор мы наивно верили, что Франция, ядерная держава и член Совета безопасности ООН, все еще способна вести свою внешнюю политику суверенно, как это делал в свое время генерал де Голль. Напомню, что именно он 27 января 1964 признал дипломатически Китайскую Народную Республику (КНР). Да, в то время Китаем руководил Мао Цзэдун. Но де Голль все равно признал КНР со следующими словами: "Для меня это просто очевидно: Франция должна напрямую слышать, что ей хочет сказать Китай. И наоборот: у Франции должна быть возможность быть услышанной Китаем".

Дипломатическое признание Китая тогда наделало шуму. Ведь и Китай, и Франция обзавелись ядерным оружием примерно в одно и то же время, в начале 1960-х. Франции оно было нужно, чтобы освободиться от англо-саксонской опеки, Китаю — для того, чтобы подчеркнуть свою независимость от СССР.

Но теперь, похоже, не время (по крайней мере, для Франции) говорить собственным голосом. И не время Франции говорить о своем "ранге" среди великих держав мира. Макрон, действуя как убежденный "европеист", а заодно и как активист западноцентричной глобализации, в которой он не так давно участвовал как банкир, уже давно обменял наши национальные амбиции на воображаемый "европейский суверенитет". Приглашение, переданное Еврокомиссии и лично ее главе, принять участие в визите величайшего значения для нашего президента, отправляющегося в главную державу планеты, — это приглашение укладывается в логику этой самой глобализации и прощания с амбициями.

Это включение главы ЕК в программу визита сигнализирует о новом этапе демонтажа любых французских амбиций на международном уровне. К тому же мы ведь так понимали ситуацию, что мандат на международную дипломатию дает избиратель. А ведь ни Еврокомиссия, ни ее глава, избираемые государствами, не имеют ни малейшей легитимности вести дипломатию, а еще меньше — вести войну. Такую легитимность имеют демократически избранные главы государств, как бы активно себя ни вела в области масс-медиа и бюрократии неутомимая Урсула фон дер Ляйен, оседлавшая все возможности, предоставляемые украинским конфликтом.

Нужно отметить, что вышеуказанная Еврокомиссия не отличалась особенной воспитанностью в отношении Франции. Наоборот, ЕК наносила нам в последнее время одно поражение за другим, когда она срывала попытки Франции повлиять на установление стабильных цен на электричество. Срывала ЕК и попытки Франции создать благоприятные условия для финансирования ядерной энергетики — вопреки "зеленой" налоговой политике ЕС.

Мы на все это реагируем так слабо, что возникают сомнения в репутации нынешнего президента Франции как злопамятного человека. Впрочем, даже если у нашего Юпитера были причины отказать себе в некоторых капризах, уже ясно, что курьезный пекинский тандем стал показателем весьма разрушительного "понижения класса" нашей страны.

Больной человек Европы

Франция давно уже стала "больным человеком Европы". Об этом говорят наши массовые протесты против пенсионной реформы, об этом говорят и наши 3 триллиона евро долга, а также рекордный дефицит внешней торговли (160 миллиардов евро), четверть которого приходится как раз на Китай (39,6 миллиарда евро по итогам 2021 года). Добавьте сюда миллионы бедных и безработных, пользующихся услугами бесплатного благотворительного питания. А сверху накиньте неконтролируемую миграцию (320 тысяч людей получили право на проживание, а 150 тысяч стали претендентами на статус беженца только в 2022 году). Не стоит забывать и о деиндустриализации Франции, скрытом "переезде" работавших у нас раньше предприятий в тот же Китай. А тут еще ширящаяся неработоспособность наших АЭС и больниц.

Вот такая Франция, по-видимому, не чувствует себя достаточно сильной, чтобы говорить с Китаем на равных. Такая Франция ищет поддержки других.

Уже в ноябре 2022 года Эммануэль Макрон попытался, хоть и безуспешно, "прицепиться" к официальному визиту немецкого канцлера Олафа Шольца в Пекин. Макрон при этом использовал тот аргумент, что Европа "становится более сильной, когда говорит единым голосом", и это касается в том числе и отношений с Китаем. Но проблема в том, что Германия не очень-то расположена делиться с Францией хоть чем-то. ФРГ присутствует в Китае повсеместно, она представлена там 5200 предприятиями с бизнесом непосредственно в Китае, включая конгломерат BASF, который инвестировал 10 миллиардов евро в Китай. Прибавьте сюда половину мировых продаж автомобилей Volkswagen, а также покупку 30% инфраструктуры порта Гамбурга китайской корабельной компанией Cosco.

Олаф Шольц, оказывается, не нуждается в попутчиках, он сам хочет говорить с Си Цзиньпином один на один. Потеряв надежду на поездку в компании немецкого канцлера, французский президент опустился до фигуры главы Европейской Комиссии. Единственная причина — с этой дамой он надеется обозначиться хоть немного более жирной точкой на "радаре внимания" китайцев.

Какое же это печальное признание понижения класса Франции! А ведь оно происходит с вытеснением Франции из Индо-тихоокеанского региона нашими американскими союзниками. Еще в 2021 году мы узнали, что AUKUS все сделает без нас, чего стоило одно только унижение с отменой заказа от Австралии на постройку подводных лодок для этой страны во Франции. А ведь вслед за этим унижением последовало унижение с нашим изгнанием из Африки, откуда нас выгнали русские из компании "Вагнер".

Вот сколько провалов, которые недавно "отполировал до блеска" масштабный провал французского посредничества в украинском конфликте. Напомним канву событий: после множества звонков Владимиру Путину Эммануэль Макрон в конце концов решил вскочить на подножку уходящего атлантистского поезда. Таким образом Макрон лишил себя любой возможности повлиять на ход войны. После этого исчезла сама претензия Франции на "особый французский голос". Мы стали жертвами жестокого сарказма со стороны поляков, прибалтов и даже украинцев, которые даже придумали глагол "макронить", что означает "говорить так, чтобы в итоге ничего не сказать".

Возникает вопрос: до каких пределов пойдет Эммануэль Макрон в понижении международного статуса Франции? Он является президентом, который поставил себе целью уничтожить сам дипломатический аппарат Франции. И он, похоже, никаких серьезных уроков не извлек из конфликта на Украине. Не сделано никаких выводов в плане изменения "формата" и финансирования нашей армии. Несмотря на громогласные анонсы нового закона о финансировании военной сферы, выяснилось, что общие оборонные расходы останутся в "финансовом гетто" на уровне 1,9% ВВП. А значит, мы сильно, очень сильно отстаем от темпа, с которым перевооружаются поляки, прибалты, немцы и, конечно, американцы.

В поисках новой роли, не сумев сделать Францию посредником в украинском конфликте, Эммануэль теперь намерен произвести изощренный маневр: убедить Китай стать миротворцем на европейском континенте. В принципе ниша есть, Си Цзиньпину, похоже, суждено стать единственным политиком, способным урегулировать конфликт на Украине. (После того, как Си заявил о себе как о дипломате примирением Саудовской Аравии с Ираном и московской прокламацией дружбы с Россией против Запада и США.)

Если Си Цзиньпину и в самом деле удастся договориться по Украине, это станет "пощечиной исторической важности" США и НАТО, которые сразу исключили для себя возможности дипломатического решения проблемы с российским президентом. Трудно представить, как такое решение придет от США и НАТО, если они навесили на российского президента ярлык "киллера" и настояли на том, чтобы ордер на его арест выдал Международный уголовный суд. У Си Цзиньпина именно сейчас открывается "окно возможности" вбить клин между американцами, готовыми вступить в конфронтацию с китайской державой, и европейцами, скорее склонными с этой державой как-то помириться. В 1964 году де Голль был прав, когда постарался "сделать трещину" в правившем тогда в мире дуумвирате СССР и США, сблизив Францию с Китаем. Сейчас, через 60 лет, может так случиться, что для Франции не останется другого мудрого решения, как стать лишь ступенькой в восхождении Китая к гегемонии в завтрашнем мире. Де Голлю такое увидеть бы не хотелось, но сегодня не он решает.

Автор: Пьер Лелуш (Pierre Lellouche) — бывший госсекретарь, глава ассоциации Les Chantiers de la Liberté, почетный член Совета NTI (Вашингтон)