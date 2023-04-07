Сумма контракта Пентагона на производство танков Abrams для нужд ВСУ вызвала вопросы экспертов

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Пентагон заключил контракт с военно-промышленной корпорацией General Dynamics Land Systems (GLDS) на сумму свыше 27 млн $ (более 2 млрд рублей) на производство танков M1A1 Abrams для их последующей отправки на Украину. Данную информацию подтвердили в пресс-службе оборонного ведомства страны.

Сумма контракта вызвала вопросы экспертов. Цена танка этой версии в США достигает 4,5 млн долларов. Получается, что для Украины на заводе компании намерены построить не больше 6 таких танков. Американские эксперты, оценивая сумму контракта, отмечают, что сам контракт в таком случае имеет в большей степени символический характер.

Как отмечается в документе, в рамках своих контрактных обязательств, работы по выпуску этих бронированных машин будут осуществляться GLDS в Лиме (штат Огайо). Завершить их, как ожидается, планируют не ранее 29 сентября 2023 года. Что касается финансовых средств на реализацию данного проекта, то они будут покрываться за счёт фонда, известного как Инициатива содействия безопасности Украины. Он предусматривает заключение Минобороны США соответствующих контрактов с фирмами-подрядчиками, а не поставки той или иной военной техники из основных средств, хранящихся в запасе Пентагона.

Стоит также отметить, что на днях американское военное ведомство сообщило о своих предстоящих планах по обучению украинских военнослужащих применению «Абрамсов» в бою. Ещё в прошлом месяце ведомство выступило с заявлением о том, что Киев получит ещё 31 единицу такой техники из запасов министерства уже к осени. Тем не менее, Вашингтон признал, что существуют определённые сложности, связанные с их доставкой, обеспечением топливом, технической поддержкой, а также проведением всех необходимых ремонтных работ. Более того, там указали и на тот факт, что обучение украинских бойцов управлению этими танками – длительный процесс.

Тем временем заместитель главы Комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди негативно оценил возможную передачу Украине истребителей F-16, посчитав её нецелесообразной и довольно затратной. Американский военный предложил вместо этого пустить эти 40 млрд долларов (около 3,1 трлн рублей) на закупку 155-мм снарядов и управляемых ракет GMLRS.

От идеи отказаться от поставок F-16 объявил и глава Пентагона Ллойд Остин, придерживающийся мнения о том, что истребители 4-го поколения вовсе не помогут Киеву на данном этапе конфликта, поскольку, по его словам, сейчас украинская армия остро нуждается в системах ПВО.