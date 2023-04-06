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ТАСС

Ведомство Шольца считает, что решение о поставках оружия Киеву было принято своевременно

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Источник изображения: EPA-EFE/ FILIP SINGER

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек ранее назвал запоздалым решение правительства Германии о поставках вооружений Украине и сказал, что "ему стыдно"

БЕРЛИН, 5 апреля. /ТАСС/. Ведомство федерального канцлера Германии не согласно со словами вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека ("Зеленые") о том, что решение о поставках вооружений Киеву было принято слишком поздно. Об этом в среду на брифинге в Берлине заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Ведомство федерального канцлера по-прежнему твердо убеждено, что мы всегда поступали правильно и в нужное время", - сказал Хебештрайт, комментируя утверждение Хабека. Представитель кабмина Германии подчеркнул, что в своих действиях немецкое правительство всегда руководствовалось тремя принципами: "максимально поддерживать Украину, избегать прямого конфликта между НАТО и Россией и не допускать принятия решений на национальном уровне". Поставки оружия Киеву, по его словам, всегда были "тесно согласованы".

Во вторник Хабек после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве назвал запоздалым решение правительства Германии о поставках вооружений Украине и сказал, что "ему стыдно". Министр признал, что в 2021 году, когда он уже говорил о возможности эскалации конфликта на Украине, ФРГ не могла или не желала предоставить запрошенную Киевом военную помощь. В понедельник Хабек с небольшой делегацией представителей деловых кругов Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев. Основными темами поездки стали вопросы восстановления Украины и сотрудничества в энергетической сфере.

Хабек впервые посетил Украину после начала российской спецоперации и в качестве федерального министра. В мае 2021 года он посещал страну как председатель "Зеленых" и тогда подвергся резкой критике даже в собственной партии за то, что потребовал поставок оборонительного оружия Киеву. В настоящее время "Зеленые" наиболее активно выступают в стране за передачу вооружений Украине.

Правительство ФРГ в первом квартале этого года одобрило поставки военных товаров на Украину на общую сумму почти €497 млн. 25 января кабмин Германии подтвердил, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 24 февраля Германия приняла решение поставить Киеву еще четыре единицы техники из запасов Вооруженных сил ФРГ. 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. Военная техника будет передана из запасов промышленности. 27 марта Шольц заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили 18 германских современных танков Leopard 2A6. 

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Германия
Россия
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Проекты
NATO
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