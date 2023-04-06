Российская программа выходов в открытый космос не изменилась после нештатных ситуаций с кораблями на МКС - космонавт

Королев (Московская область). 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Действующему российскому экипажу Международной космической станции (МКС) предстоит провести еще четыре выхода в открытый космос, сообщил командир экипажа, космонавт Сергей Прокопьев.

"Количество выходов - как и было запланировано", - сказал Прокопьев на пресс-конференции экипажа МКС в среду, отвечая на вопрос о возможном изменении российской программы по внекорабельной деятельности.

17 ноября 2022 года космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин провели пока единственный из пяти запланированных выходов в открытый космос.

25 ноября 2022 года космонавты не смогли выполнить работу снаружи МКС из-за нештатного функционирования насосов в системе охлаждения одного из скафандров.

15 декабря 2022 года "Роскосмос" сообщил об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов в связи с повреждением радиатора пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22".

11 февраля в "Роскосмосе" сообщили об утечке теплоносителя из системы терморегулирования корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к МКС. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева, разгерметизация корабля "Прогресс МС-21" была похожа на ситуацию, произошедшую в декабре с кораблем "Союз МС-22".

22 февраля Крикалев сообщил, что оставшиеся на МКС на полгода космонавты из-за нештатной ситуации наверстают отставание по выходам в открытый космос.

По его словам, космонавты не успели доделать часть работ по своей программе, в которой было запланировано еще два выхода в космос для интеграции нового модуля, установки радиатора и шлюзовой камеры.

24 марта в "Роскосмосе" анонсировали серию выходов в открытый космос российских космонавтов весной-летом 2023 года для завершения интеграции модуля "Наука" в состав российского сегмента МКС.