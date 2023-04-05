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Интерфакс-АВН

Запад готов поставить Украине свыше 200 танков, рассматривает возможность передачи ракет ATACMS, истребителей F-16 - Шойгу

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны РФ заявил, что НАТО усиливает антироссийский курс, который ведет к эскалации конфликта

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - НАТО усиливает антироссийский курс, который ведет к эскалации конфликта на Украине, однако это не повлияет на исход специальной военной операции, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Североатлантический блок усиливает антироссийский курс, который ведет к эскалации конфликта", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

По его словам, США и их союзники наращивают военную помощь Украине.

"Разумеется, все это создает риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной операции не повлияет", - заявил Шойгу.

"Заявлено, что только в этом году они готовы поставить свыше 200 танков западного производства, более 400 современных боевых бронированных машин", - сказал министр обороны РФ.

Шойгу заявил, что на оснащение украинской армии поступают дальнобойные средства поражения, в том числе реактивные снаряды с увеличенной дальностью до 150 км, также рассматривается возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью пуска до 300 км и тактических истребителей F-16.

"НАТО проводит комплекс мероприятий по повышению боевой готовности Объединенных вооруженных сил, активизирует учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ России и Белоруссии", - сказал он.

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