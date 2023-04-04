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Военное обозрение

Среди выводимых компанией SpaceX на орбиту спутников - аппараты для отслеживания гиперзвуковых ракет

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Источник изображения: topwar.ru

В компании SpaceX сообщили о запуске ракеты-носителя (РН) с группой спутников в рамках миссии космических сил США (Space Development Agency). Как уточнили в американской компании, речь шла о 10 спутниках связи, выведенных на низкую орбиту.

РН Falcon 9 стартовала с западного побережья - из района военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии. В итоге ракетный ускоритель вернулся на Землю, приземлившись в Ванденбергской посадочной зоне. Сама же миссия была запланирована на 30 марта, однако, руководство SpaceX отложило запуск на несколько дней по неназванным причинам.

Ракета несла 2 космических спутника компании-разработчика SpaceX, задача которых заключается в отслеживании баллистических и гиперзвуковых ракет, а также 8 космических аппаратов, выпущенных компанией York Space Systems для передачи данных с датчиков космического базирования на поверхность Земли.

Агентство космического развития (SDA) было создано в марте 2019 года для оказания содействия Пентагону в создании более жизнеспособной космической архитектуры на низкой околоземной орбите, расположенной в пределах 2 тыс км над поверхностью Земли.

Таким образом, создание сотен сравнительно дешёвых спутников позволяет министерству обороны США значительно расширить свою плеяду крупных и дорогостоящих космических аппаратов.

Стоит отметить, что все 10 космических аппаратов (КА) являются частью миссии Tranche 0, предполагающей вывод на орбиту 28 таких КА в виде двух групп. В состав первой войдут 10 спутников (8 из них относятся к так называемому транспортному уровню для обеспечения передачи данных). На эти цели, как ожидается, вплоть до 2025 года будет выделено до 1 млрд долларов.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ГЗЛА
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