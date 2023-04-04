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ЦАМТО

Кувейт намерен приобрести в США пиротехнические устройства для военных самолетов – DSCA

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Построенный для ВВС Кувейта двухместный истребитель Boeing F/A-18F Super Hornet (заводской номер 169731) в первом полете. Сент-Луис, 02.07.2020
Построенный для ВВС Кувейта двухместный истребитель Boeing F/A-18F Super Hornet (заводской номер 169731) в первом полете. Сент-Луис, 02.07.2020.
Источник изображения: Alex Farwell / @wiavgeek

ЦАМТО, 3 апреля. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Кувейту в рамках программы "Иностранные военные продажи" дополнительных пиротехнических устройств CAD/PAD, а также сопутствующего оборудования.

Полная стоимость продажи может составить 59,1 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 29 марта.

Правительство Кувейта обратилось к США с запросом о возможности продажи дополнительных пиротехнических устройств CAD/PAD для катапультируемых кресел и сопутствующей поддержки, которые будут добавлены к ранее согласованному комплекту поставки. Базовое соглашение стоимостью 48,2 млн. долл. включало элементы CAD/PAD и сопутствующую поддержку на период 2025-2026 гг. Уведомление касается элементов CAD/PAD для самолетов F/A-18 и KC-130/J ВВС Кувейта.

Запрос также включает инженерную, техническую и программную поддержку, другие связанные элементы материального обеспечения и поддержки программы. Теперь общая стоимость заказа составляет 59,1 млн. долл.

Как заявлено, "реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит упрочить безопасность основного союзника вне НАТО, который является важной силой в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке".

Основные подрядчики на текущий момент н выбраны, поскольку для реализации продажи будут проводиться тендеры.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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Страны
Кувейт
США
Продукция
C-130
F-18
Проекты
NATO
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