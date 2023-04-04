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Интерфакс-АВН

Польша передала Украине несколько МиГ-29 - СМИ

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МиГ-29 ВВС Польши
МиГ-29 ВВС Польши.
Источник изображения: www.belvpo.com

Варшава. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Несколько самолетов МиГ-29 были доставлены из Польши на Украину, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на главу управления президента по международной политике Марцина Пшидача.

О прибытии самолетов на Украину Пшидач заявил в эфире польской радиостанции RMF FM в понедельник. Он отметил, что в будущем Польша поставит Украине больше истребителей.

В марте польский президент Анджей Дуда заявил, что в ближайшие дни Польша передаст Украине четыре истребителя МиГ-29, отметив, что другим самолетам, которые можно было бы передать Киеву, необходим ремонт.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Продукция
МиГ-29
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