Польша передала Украине несколько МиГ-29 - СМИ

Варшава. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Несколько самолетов МиГ-29 были доставлены из Польши на Украину, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на главу управления президента по международной политике Марцина Пшидача.

О прибытии самолетов на Украину Пшидач заявил в эфире польской радиостанции RMF FM в понедельник. Он отметил, что в будущем Польша поставит Украине больше истребителей.

В марте польский президент Анджей Дуда заявил, что в ближайшие дни Польша передаст Украине четыре истребителя МиГ-29, отметив, что другим самолетам, которые можно было бы передать Киеву, необходим ремонт.