Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Компромисс среди стран-участников ОДКБ и скорое расширение блока – неизбежность, вызванная агрессивной политикой Запада

637
1
0
ОДКБ
ОДКБ.
Источник изображения: belvpo.com

В разговорах о крушении старой, однополярной модели мира и строительстве новой, многополярной версии мироустройства неизменно присутствует тема блока НАТО, как основного инструмента защиты уходящего в историю «мирового порядка». При этом в тех же рассуждениях логично присутствует и проблематика поиска противовеса Североатлантическому альянсу.

Следует признаться, что сегодня такой безусловной альтернативы НАТО, какой была в своё время Организация Варшавского Договора, нет.

Действительно, в настоящее время Североатлантический альянс включает в себя 30 стран-участников, 5 из них это страны-члены так называемой «Большой семёрки» G7 – страны с ведущими экономиками мира. В НАТО входят все государства ЕС, за исключением Австрии, Кипра, Финляндии (ожидает вступления), Ирландии, Мальты и Швеции (также ожидает вступления), что играет одну из главных ролей в продвижении интересов США в Европе. Кроме того, НАТО – это огромные денежные вливания в оружейные компании (в первую очередь американские), а значит, гарантированная поддержка блока с их стороны. На сегодняшний день страны альянса в среднем тратят чуть более 2%ВВП на военные нужды, а некоторые и того больше. Например, в Польше в 2023 году собираются потратить 3%ВВП, в странах Балтии 2,25-3%ВВП. Наконец, стоит подчеркнуть, что НАТО существует уже более 70 лет, в то время как другие военные блоки не могут похвастаться таким «долголетием» или могуществом.

Вместе с тем, экспертное сообщество достаточно серьёзно подходит к рассмотрению Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на роль противовеса Североатлантическому альянсу. Конечно же, в настоящее время рассматривать ОДКБ как полноценную альтернативу НАТО пока рано, исходя из вышеуказанных причин.

Тем не менее, уже сегодня Организация является полноценной региональной международной организацией и военно-политическим блоком. Напомним, что ещё 2 декабря 2004 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о предоставлении ОДКБ статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. В Организации есть свой Устав и своя структура. Высшим органом ОДКБ является Совет коллективной безопасности (СКБ), кроме того, Организация включает в себя: Совет министров иностранных дел (СМИД), Совет министров обороны (СМО), Комитет секретарей советов безопасности (КССБ), Постоянный Совет ОДКБ, Генерального секретаря Организации, Секретариат, Объединённый штаб ОДКБ, а также Парламентскую ассамблею.

4 февраля 2009 года в Москве лидеры стран ОДКБ одобрили создание Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР). Согласно подписанному документу, КСОР могут использоваться для отражения военной агрессии, проведения специальных операций по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, наркотрафиком, а также для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Напомним, сегодня ОДКБ включает 6 стран-участников – Россию, Беларусь, Армению, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан. В этом году председательство в Организации приняла Республика Беларусь, а генеральным секретарём назначен Имангали Тасмагамбетов(Казахстан). Общее население стран, входящих в ОДКБ, составляет около 194 млн человек. Численность миротворческих сил на 2022 год — 3600 человек.

Свою высокую эффективность Организация уже продемонстрировала в январе 2022 года, когда все страны-участницы оперативно отреагировали на ситуацию в Казахстане и сумели не допустить эскалации политического кризиса в стране. Кстати, Беларусь одна из первых отправила свою миротворческую роту для выполнения задач по поддержанию конституционного порядка в дружественной стране. Как заявил тогда Токаев, в беспорядках по всей стране участвовали «международные банды», которые прошли серьезную подготовку за рубежом. Со временем всем стало известно, что это была очередная попытка коллективного Запада раскачать ситуацию в бывшей советской республике для ослабления позиций России в Центрально-Азиатском регионе.

«Крайне важно, что нашей организации при участии её секретариата удалось быстро и слаженно принять все необходимые решения в жёстких временных рамках. Можно сказать, что за считанные часы, чтобы не допустить в Казахстане подрыва основ функционирования государственной власти, полной деградации внутренней ситуации, поставить преграду террористам, уголовникам, мародерам и другим криминальным элементам», – заявил Путин в январе прошлого года.

Между тем, на текущий момент существует ряд факторов, препятствующих динамичному развитию Организации и мешающих ей становиться субъектом мировой политики. Главным образом, это разногласия между странами-членами ОДКБ в некоторых военно-политических аспектах.

Именно поэтому, на фоне геополитических реформаций в Восточно-европейском и Среднеазиатском регионах, роль Беларуси, как председательницы ОДКБ, колоссальна. Об этом в феврале 2023 года заявил и Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Генеральным секретарём Организации Имангали Тасмагамбетовым, призвав страны ОДКБ к сплочению и определению своей политики на фоне украинского конфликта. Президент Беларуси подчеркнул, что компромиссы в ОДКБ придется находить, отметив, что в целом страны действуют как единая организация. «Думаю, этот сложный период нам предстоит пройти, и он еще более сплотит нашу организацию на тех принципах, которые нужны и возможны для каждого государства», – отметил Лукашенко.

В общем и целом, президент Беларуси подчеркнул, что Беларусь будет делать всё для того, чтобы сплотить все страны-члены ОДКБ ввиду деструктивных и недружественных действий Запада, который будет и дальше раскачивать обстановку вблизи России. «Мы рискнули в своё председательство записать в программу – попробовать решить проблемы, которые у нас существуют. Особенно на границах государств-членов ОДКБ. <…> Там у нас проблемы. Давайте попробуем их разрешить и, насколько возможно, сплотить Организацию Договора о коллективной безопасности в эти непростые времена. Вы видите, что происходит по периметру», – отметил президент Беларуси.

Следует подчеркнуть, что эксперты и военные аналитики не исключают возможности возвращения руководства ОДКБ к рассмотрению вопроса о расширении Организации в ближайшее время. По их мнению, основным кандидатом на членство в блоке может быть Иран. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос о включении в состав блока Северной Кореи. В свою очередь, обе страны являются геополитическими противниками США и имеют общие интересы со странами-членами ОДКБ. Например, Россия с Ираном ведёт плодотворное сотрудничество в торговом и военно-техническом отношении. В то же время, именно КНДР, наряду с Сирией, признала независимость ЛНР и ДНР, а также на постоянной основе поддерживает Россию на международной арене. Следует учитывать и то, что Северная Корея – ядерная держава. Поэтому, в контексте расширения Организации, эти страны находятся в приоритете.

Подводя итог, отметим, что сегодня остро стоит вопрос о необходимости усиления роли ОДКБ, как противовеса блоку НАТО, а также скорейшего повышения практического статуса Организации, в том числе в интересах реагирования на вызовы безопасности на постсоветском пространстве. Пути решения вопроса уже рассмотрены выше, осталось только выразить надежду на взаимопонимание среди заинтересованных.

Павел Ковалёв

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Армения
Белоруссия
Иран
Ирландия
Казахстан
Кипр
Киргизия
КНДР
Польша
Россия
Сирия
США
Таджикистан
Финляндия
Швеция
Компании
ОДКБ
ООН
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
Ядерный щит
Похожие новости
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
18.05.2021
«Сдерживание России» основано на обмане и подтасовках
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
22.04.2013
Политика и национальная оборона
1 комментарий
№1
31.03.2023 10:21
ОДКБ мертворожденное дитя, где паразитиркющие члены пользуются финансовой и военной помощью России, а отвечают "черной неблагодарность" либо откровенным предательством.
ОДКБ ввиду его бесполезности и бесперспективности  нужно распускать и создавать новый военный блок, Иран, Россия, Северная Корея с возможностью присоединения новых членов.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 15:20
  • 47172
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.03 13:18
  • 3
В России создали новый стелс-материал
  • 31.03 10:43
  • 3
В США назвали российский дрон «Охотник» опасной разработкой
  • 31.03 10:31
  • 2432
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.03 10:21
  • 1
Компромисс среди стран-участников ОДКБ и скорое расширение блока – неизбежность, вызванная агрессивной политикой Запада
  • 31.03 03:53
  • 1
Германия прекратила выпуск дизель-электрических подлодок
  • 31.03 01:57
  • 1
В России создали новейший стелс-материал для самолетов
  • 31.03 00:44
  • 17
Уже в этом году в России могут приступить к производству микропроцессоров
  • 30.03 15:34
  • 30
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.03 13:56
  • 0
В какую пропасть пытаются столкнуть украинских верующих
  • 30.03 13:40
  • 0
Компромисс среди стран-участников ОДКБ и скорое расширение блока – неизбежность, вызванная агрессивной политикой Запада
  • 30.03 10:22
  • 3
Экс-генсек НАТО занялся армяно-азербайджанским конфликтом
  • 30.03 10:14
  • 2
Медведев: промышленность РФ должна без сбоев обеспечивать потребности вооруженных сил
  • 29.03 14:28
  • 0
Польский генерал Пацек призывает дать сильный ответ и применить силу
  • 29.03 11:32
  • 0
Легендарные «Катюши» откроют Парад Победы в Санкт-Петербурге