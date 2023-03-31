Компромисс среди стран-участников ОДКБ и скорое расширение блока – неизбежность, вызванная агрессивной политикой Запада

В разговорах о крушении старой, однополярной модели мира и строительстве новой, многополярной версии мироустройства неизменно присутствует тема блока НАТО, как основного инструмента защиты уходящего в историю «мирового порядка». При этом в тех же рассуждениях логично присутствует и проблематика поиска противовеса Североатлантическому альянсу.

Следует признаться, что сегодня такой безусловной альтернативы НАТО, какой была в своё время Организация Варшавского Договора, нет.

Действительно, в настоящее время Североатлантический альянс включает в себя 30 стран-участников, 5 из них это страны-члены так называемой «Большой семёрки» G7 – страны с ведущими экономиками мира. В НАТО входят все государства ЕС, за исключением Австрии, Кипра, Финляндии (ожидает вступления), Ирландии, Мальты и Швеции (также ожидает вступления), что играет одну из главных ролей в продвижении интересов США в Европе. Кроме того, НАТО – это огромные денежные вливания в оружейные компании (в первую очередь американские), а значит, гарантированная поддержка блока с их стороны. На сегодняшний день страны альянса в среднем тратят чуть более 2%ВВП на военные нужды, а некоторые и того больше. Например, в Польше в 2023 году собираются потратить 3%ВВП, в странах Балтии 2,25-3%ВВП. Наконец, стоит подчеркнуть, что НАТО существует уже более 70 лет, в то время как другие военные блоки не могут похвастаться таким «долголетием» или могуществом.

Вместе с тем, экспертное сообщество достаточно серьёзно подходит к рассмотрению Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на роль противовеса Североатлантическому альянсу. Конечно же, в настоящее время рассматривать ОДКБ как полноценную альтернативу НАТО пока рано, исходя из вышеуказанных причин.

Тем не менее, уже сегодня Организация является полноценной региональной международной организацией и военно-политическим блоком. Напомним, что ещё 2 декабря 2004 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о предоставлении ОДКБ статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. В Организации есть свой Устав и своя структура. Высшим органом ОДКБ является Совет коллективной безопасности (СКБ), кроме того, Организация включает в себя: Совет министров иностранных дел (СМИД), Совет министров обороны (СМО), Комитет секретарей советов безопасности (КССБ), Постоянный Совет ОДКБ, Генерального секретаря Организации, Секретариат, Объединённый штаб ОДКБ, а также Парламентскую ассамблею.

4 февраля 2009 года в Москве лидеры стран ОДКБ одобрили создание Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР). Согласно подписанному документу, КСОР могут использоваться для отражения военной агрессии, проведения специальных операций по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, наркотрафиком, а также для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Напомним, сегодня ОДКБ включает 6 стран-участников – Россию, Беларусь, Армению, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан. В этом году председательство в Организации приняла Республика Беларусь, а генеральным секретарём назначен Имангали Тасмагамбетов(Казахстан). Общее население стран, входящих в ОДКБ, составляет около 194 млн человек. Численность миротворческих сил на 2022 год — 3600 человек.

Свою высокую эффективность Организация уже продемонстрировала в январе 2022 года, когда все страны-участницы оперативно отреагировали на ситуацию в Казахстане и сумели не допустить эскалации политического кризиса в стране. Кстати, Беларусь одна из первых отправила свою миротворческую роту для выполнения задач по поддержанию конституционного порядка в дружественной стране. Как заявил тогда Токаев, в беспорядках по всей стране участвовали «международные банды», которые прошли серьезную подготовку за рубежом. Со временем всем стало известно, что это была очередная попытка коллективного Запада раскачать ситуацию в бывшей советской республике для ослабления позиций России в Центрально-Азиатском регионе.

«Крайне важно, что нашей организации при участии её секретариата удалось быстро и слаженно принять все необходимые решения в жёстких временных рамках. Можно сказать, что за считанные часы, чтобы не допустить в Казахстане подрыва основ функционирования государственной власти, полной деградации внутренней ситуации, поставить преграду террористам, уголовникам, мародерам и другим криминальным элементам», – заявил Путин в январе прошлого года.

Между тем, на текущий момент существует ряд факторов, препятствующих динамичному развитию Организации и мешающих ей становиться субъектом мировой политики. Главным образом, это разногласия между странами-членами ОДКБ в некоторых военно-политических аспектах.

Именно поэтому, на фоне геополитических реформаций в Восточно-европейском и Среднеазиатском регионах, роль Беларуси, как председательницы ОДКБ, колоссальна. Об этом в феврале 2023 года заявил и Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Генеральным секретарём Организации Имангали Тасмагамбетовым, призвав страны ОДКБ к сплочению и определению своей политики на фоне украинского конфликта. Президент Беларуси подчеркнул, что компромиссы в ОДКБ придется находить, отметив, что в целом страны действуют как единая организация. «Думаю, этот сложный период нам предстоит пройти, и он еще более сплотит нашу организацию на тех принципах, которые нужны и возможны для каждого государства», – отметил Лукашенко.

В общем и целом, президент Беларуси подчеркнул, что Беларусь будет делать всё для того, чтобы сплотить все страны-члены ОДКБ ввиду деструктивных и недружественных действий Запада, который будет и дальше раскачивать обстановку вблизи России. «Мы рискнули в своё председательство записать в программу – попробовать решить проблемы, которые у нас существуют. Особенно на границах государств-членов ОДКБ. <…> Там у нас проблемы. Давайте попробуем их разрешить и, насколько возможно, сплотить Организацию Договора о коллективной безопасности в эти непростые времена. Вы видите, что происходит по периметру», – отметил президент Беларуси.

Следует подчеркнуть, что эксперты и военные аналитики не исключают возможности возвращения руководства ОДКБ к рассмотрению вопроса о расширении Организации в ближайшее время. По их мнению, основным кандидатом на членство в блоке может быть Иран. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос о включении в состав блока Северной Кореи. В свою очередь, обе страны являются геополитическими противниками США и имеют общие интересы со странами-членами ОДКБ. Например, Россия с Ираном ведёт плодотворное сотрудничество в торговом и военно-техническом отношении. В то же время, именно КНДР, наряду с Сирией, признала независимость ЛНР и ДНР, а также на постоянной основе поддерживает Россию на международной арене. Следует учитывать и то, что Северная Корея – ядерная держава. Поэтому, в контексте расширения Организации, эти страны находятся в приоритете.

Подводя итог, отметим, что сегодня остро стоит вопрос о необходимости усиления роли ОДКБ, как противовеса блоку НАТО, а также скорейшего повышения практического статуса Организации, в том числе в интересах реагирования на вызовы безопасности на постсоветском пространстве. Пути решения вопроса уже рассмотрены выше, осталось только выразить надежду на взаимопонимание среди заинтересованных.

Павел Ковалёв