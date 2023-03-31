Спикер Воздушных сил ВСУ назвал использование ВКС РФ крылатых (планирующих) авиабомб новой угрозой для Украины

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Киевское командование с тревогой сообщает о появлении новой российской угрозы. Таковой по словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната стали крылатые (планирующие) авиабомбы, которые в последнее время ВКС РФ активно используют для нанесения ударов по военным целям на подконтрольной Киеву территории. Эти высокоточные корректируемые боеприпасы стали применяться каждый день, посетовал спикер ВС Украины в эфире круглосуточного телемарафона.

Игнат констатировал, что бомбы с системой самонаведения и высокой дальностью поражения сбрасываются российскими летчиками с расстояния вне зоны поражение наличествующих у ВСУ систем ПВО. Хуже того, достаточно простое и недорогое в изготовлении устройство кардинально меняет боевые характеристики обычных авиационных бомб, коих у России имеется большое количество, в том числе еще с советских времен. Причем навесить комплект на боеприпас можно быстро и без использования сложных технических приспособлений.

Это новая угроза, которая предстала перед нами: не залетая в зону поражения нашей ПВО, они сбрасывают эти бомбы. Бомбы по 500 кг летят десятки километров, напомню, у этой бомбы есть боевая часть, с этим надо что-то делать.

— сообщил спикер Воздушных сил Украины, добавив. что никакие системы ПВО не смогут покрыть всю территорию Украины.

Далее Игнат привычно обратился к западным союзникам, потребовав срочно создать авиационную коалицию наподобие танковой и предоставить Украине истребители для борьбы с новой российской угрозой. Немного странно, что спикер не увязал применение модернизированных авиационных боеприпасов с тем, что у России закончились ударные дроны и ракеты «Калибр».

А ведь такое предположение из уст киевского пропагандиста звучало бы вполне логично, ведь сообщения об использовании ВКС РФ так называемых «умных бомб» появились совсем недавно. Причем произошло это буквально сразу после того, как представитель Пентагона заявил, что США поставили Киеву несколько аналогичных систем JDAM.