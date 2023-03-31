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ТАСС

Турция будет прилагать усилия в интересах мира в связи с конфликтом России и Украины

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: AP Photo/ Burhan Ozbilici

В коммюнике по итогам заседания Совбеза под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана также говорится, что "сохранение позитивной атмосферы в отношениях Турции и Греции, которая установилась недавно, будет полезно для обеих стран"

АНКАРА, 30 марта. /ТАСС/. Совет национальной безопасности Турции заявил, что продолжит прилагать усилия для достижения мира и поддержания стабильности в связи с конфликтом на Украине. Об этом говорится в полученном ТАСС в четверг коммюнике по итогам заседания Совбеза под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Произведена оценка негативного влияния продолжающейся больше года войны между Российской Федерацией и Украиной на стабильность других государств региона и безопасность в Черном море. Будут продолжены усилия [Турции] в направлении установления прочного мира, поддержания региональной стабильности и устранения последствий гуманитарных кризисов", - отмечается в заявлении.

Совбез также оценил состояние отношений Анкары и Афин. В коммюнике отмечается, что "сохранение позитивной атмосферы в отношениях Турции и Греции, которая установилась недавно, будет полезно для обеих стран". Указано также, что Анкара "отслеживает события (инциденты между Турцией и Грецией - прим. ТАСС) в Эгейском море и Восточном Средиземноморье". 

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Страны
Греция
Россия
Турция
Украина
Персоны
Эрдоган Реджеп
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