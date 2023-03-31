В Москве заявили, что соглашение РФ-США об уведомлениях при испытательных пусках в силе

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Российско-американское соглашение об уведомлениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) 1988 года остаётся в силе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Безусловно, мы об этом сказали", - сказал Рябков журналистам.

"Все виды информобменов, а также другие элементы верификационной деятельности согласно ДСНВ нами приостановлены в рамках этого договора, но как было заявлено ещё в феврале, на добровольной основе Российская Федерация будет придерживаться центральных количественных ограничений на СНВ, установленных в договоре, и также продолжит выполнять соглашение 1988 года об обмене уведомлениями о ракетных пусках", - заявил Рябков.

Замглавы МИД РФ сказал, что не готов комментировать, есть ли виды пусков, которые подпадают под ДСНВ, но не под соглашение 1988 года. "Это надо смотреть специалистам", - сказал Рябков.