США не передавали РФ уведомлений о приостановке выполнения обязательств по ДСНВ - Рябков

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Россия и устно, и письменно уведомляла США о приостановке договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и предусмотренного им обмена информацией, от США соответствующих уведомлений не поступало, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы и устно сказали, и письменно им передали нашу позицию в форме ноты МИД. Тут нет никаких двусмысленностей, недосказанности, ничего такого нет", - сказал Рябков журналистам, комментируя заявление госдепа о том, что они не получали от российской стороны уведомлений о прекращении обмена информацией.

Отвечая на вопрос о том, уведомляли ли США Россию о том, что приостанавливают договор, он отметил: "Нет, такого они не говорили".