В Минобороны КНР выступили за сотрудничество с российской армией для поддержания регионального мира и безопасности

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В ходе недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву российский и китайский лидеры обсудили вопросы сотрудничества в самых разных сферах, включая военную.

В свою очередь, представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй на сегодняшнем брифинге заявил о готовности ведомства сотрудничать с ВС РФ для поддержания регионального мира и безопасности. При этом китайский чиновник добавил, что данное сотрудничество будет направлено на реализацию консенсуса, ранее достигнутого Си Цзиньпином и Владимиром Путиным.

В то же время, Тань Кэфэй подчеркнул, что военное сотрудничество России и Китая не означает создание блока или политического союза в понимании времен холодной войны. С его слов, это будет иная модель, которая не нацелена против определенных стран, а, наоборот, выступает за международную справедливость и правосудие.

Стоит отметить, что Китай в последнее время позиционирует себя, как миротворец. При этом Поднебесная уже достигла ощутимых успехов в данном направлении, «помирив» Иран и Саудовскую Аравию. Теперь Пекин предлагает свое посредничество в переговорах между Москвой и Киевом.

Касательно вышеупомянутого военного сотрудничества КНР и России, представитель китайского военного ведомства описал его весьма «размыто», что уже вызвало бурные обсуждения в экспертном сообществе.

Так, военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в ходе беседы с журналистами из «Ленты.ру» высказал мнение, что военное сотрудничество между Москвой и Пекином, вероятно, будет направлено на защиту Арктики и Севморпути, где в последнее время наращивает свою активность Запад.

В то же время, эксперт уверен, что Китай не станет участвовать в украинском конфликте. По крайней мере, посылать своих военных или поставлять вооружение, с его слов, Пекин точно не станет.