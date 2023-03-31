Bloomberg: Пентагон не будет закупать гиперзвуковые ракеты ARRW

ЦАМТО, 30 марта. Пентагон не будет закупать гиперзвуковые ракеты ARRW компании Lockheed Martin, которые показали неудовлетворительный результат на испытаниях.

Об этом, как передает "РИА Новости" пишет Bloomberg со ссылкой на помощника главы ВВС США Эндрю Хантера.

В сообщении говорится, что Э.Хантер сказал об этом на слушаниях в подкомитете конгресса. Чиновник заявил законодателям, что ВВС "в настоящее время не намерены проводить последующие закупки" гиперзвуковых ракет, известных как ARRW, разработку которых ведет компания Lockheed. При этом будут проведены дополнительные испытания ракет, чтобы собрать больше информации, добавил он.

Как напоминает "РИА Новости". ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл признал, что последние испытания перспективной американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования не увенчались успехом, нужные данные по результатам теста Пентагон не получил. Ф.Кендалл также заявил, что ВВС планируют отдать предпочтение другому виду гиперзвуковых ракет, разрабатываемому компанией Raytheon, поскольку они превосходят образец конкурента по совместимости и техническим характеристикам.