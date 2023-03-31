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ЦАМТО

Bloomberg: Пентагон не будет закупать гиперзвуковые ракеты ARRW

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Военнослужащие ВВС США проводят отработку подвески массо-габаритных макетов перспективной американской гиперзвуковой ракеты авиационного базирования AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) на стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofor
Военнослужащие ВВС США проводят отработку подвески массо-габаритных макетов перспективной американской гиперзвуковой ракеты авиационного базирования AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) на стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress на авиабазе Барксдейл (штат Луизиана), 02.11.2022.
Источник изображения: Nicole Ledbetter / ВВС США

ЦАМТО, 30 марта. Пентагон не будет закупать гиперзвуковые ракеты ARRW компании Lockheed Martin, которые показали неудовлетворительный результат на испытаниях.

Об этом, как передает "РИА Новости" пишет Bloomberg со ссылкой на помощника главы ВВС США Эндрю Хантера.

В сообщении говорится, что Э.Хантер сказал об этом на слушаниях в подкомитете конгресса. Чиновник заявил законодателям, что ВВС "в настоящее время не намерены проводить последующие закупки" гиперзвуковых ракет, известных как ARRW, разработку которых ведет компания Lockheed. При этом будут проведены дополнительные испытания ракет, чтобы собрать больше информации, добавил он.

Как напоминает "РИА Новости". ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл признал, что последние испытания перспективной американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования не увенчались успехом, нужные данные по результатам теста Пентагон не получил. Ф.Кендалл также заявил, что ВВС планируют отдать предпочтение другому виду гиперзвуковых ракет, разрабатываемому компанией Raytheon, поскольку они превосходят образец конкурента по совместимости и техническим характеристикам.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
ГЗЛА
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