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ТАСС

Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту спутник "Космос-2568" в интересах Минобороны России

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Космодром Плесецк
Космодром Плесецк.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Как уточнили в министерстве, бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1в" легкого класса, стартовавшая с космодрома Плесецк в среду вечером, вывела на орбиту космический аппарат в интересах российского военного ведомства. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в четверг.

"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме, ему присвоен порядковый номер "Космос-2568". Специалисты внесли сведения о спутнике в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке информации о нем.

Ракета "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России стартовала с космодрома Плесецк 29 марта в 22:57 мск. В ведомстве подчеркнули, что старт и выведение на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
СККП
Союз-2 РН
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