Первый пилотируемый полёт корабля Starliner к МКС перенесен на 21 июля - NASA

Вашингтон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Первый испытательный полёт многоразового корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing с экипажем к Международной космической станции (МКС) планируется осуществить в июле, сообщил в среду руководитель программы коммерческих пилотируемых полётов NASA Стив Стич.

Ранее его предполагалось совершить в апреле-мае. Перенос связан с необходимостью дополнительной проверки надежности работы систем корабля, в том числе парашютной системы.

"В настоящий момент мы планируем запуск 21 июля", - сказал Стич в ходе телеконференции, посвящённой предстоящему полёту.

"Корабль готов к запуску", - почеркнул он.

В рамках первого пилотируемого полёта корабля Starliner на станцию отправятся два астронавта - Барри Уилмор (командир корабля) и Сунита Уильямс (пилот). По словам руководителя программы NASA на МКС Джоэля Монтальбано, корабль проведёт в составе станции около двух недель, в ходе которых астронавты будут работать совместно с действующим экипажем МКС.

В случае успеха миссии корабль будет сертифицирован NASA для проведения на нем регулярных пилотируемых миссий к станции.

Запуск корабля к станции будет осуществлён с 41-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Atlas V. Основная задача миссии - проверить способность корабля благополучно транспортировать экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.

После завершения миссии на МКС корабль должен будет совершить мягкую посадку на сушу на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

Как ранее отмечал вице-президент корпорации Boeing и менеджер программы по разработке CST-100 Starliner Марк Наппи, предполагается, что пилотируемый корабль будет осуществлять полет к МКС раз в год.

Корпорация Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с NASA. Как и SpaceX, она выбрана американским космическим агентством в качестве разработчика новых систем для доставки астронавтов на МКС.

20 декабря 2019 года в рамках первого тестового полета без экипажа из-за проблем с программным обеспечением Starliner отклонился от маршрута, вышел на нештатную орбиту, перерасходовал топливо и не смог пристыковаться к МКС. Он вернулся на Землю спустя два дня после запуска, совершив успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Это была первая в истории посадка американской спускаемой системы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

В рамках второго тестового беспилотного полета 21 мая 2022 года корабль успешно пристыковался в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС, доставив на станцию более 360 кг материалов для ее снабжения.

Корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.