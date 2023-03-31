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Интерфакс-АВН

Собянин об информации про вторую волну мобилизации: ни о какой мобилизации речи не идет

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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Идет плановая работа военкоматов, сказал он

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС - В Москве не проводится мобилизация в рамках специальной военной операции, идет плановая работа военкоматов, заявил мэр города Сергей Собянин.

"То, что идет плановая работа военкоматов, (это) понятно, она всегда была. Речь идет о призыве на срочную службу (...), она никак не связана с СВО. Есть работа военкоматов по уточнению учетных данных, тоже плановая работа, ничего другого не ведется", - сказал Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр" в среду.

"Ни о какой мобилизации речи не идет", - отметил мэр и добавил, что такую информацию распространяют провокаторы, "люди, которые специально хотят создать панические настроения у населения".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Собянин Сергей
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