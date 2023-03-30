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Интерфакс-АВН

Кандидаты в космонавты от Белоруссии проходят подготовку по научной программе - глава НАН

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Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина
Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Минск. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Кандидаты в космонавты из Белоруссии проходят подготовку по научной программе в национальных институтах, заявил председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Владимир Гусаков.

"Сейчас начинается подготовка белорусского космонавта по научной программе, поскольку это будет космонавт-исследователь. Происходит это в белорусских научных институтах", - заявил Гусаков в ходе Конгресса молодых учёных Белоруссии и России, который проходит в Минске с 28 марта по 1 апреля. Его слова цитирует "СБ - Беларусь Сегодня".

"Затем претенденты перемещаются в Россию для подготовки на тренажёрах", - сообщил глава НАН Белоруссии.

16 марта в "Роскосмосе" сообщили, что госкорпорация в ближайшее время приступит к согласованию кандидатов в космонавты от Белоруссии с партнерами по проекту Международной космической станции (МКС).

Отмечалось, что проект научной программы белорусского космонавта сформирован, он состоит из девяти работ по различным направлениям.

22 февраля исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что первый полет белорусской космонавтки на МКС перенесен с осени 2023 года на начало 2024 из-за нештатной ситуации с кораблем "Союз МС-22".

28 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили, что главная медицинская комиссия РФ отобрала шесть кандидаток из Белоруссии на полет в космос, рекомендации для выбора основной и дублирующей космонавтки были направлены белорусской стороне.

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