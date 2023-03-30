ФРГ намерена выделить на военную помощь Украине еще 12 млрд евро - СМИ

Всего на военную поддержку Киева должны пойти 14,2 млрд, в 2023 году - 5,4 млрд евро

Берлин. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Власти Германии планируют выделить на военную поддержку Украины еще 12 млрд евро, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что бюджетный комитет бундестага в среду одобрит соответствующие планы глава Минобороны ФРГ Бориса Писториуса. Таким образом, в случае одобрения такого шага общий объем средств, направляемых Берлином для военной помощи Киеву, вырастет до 14,2 млрд евро.

В частности, сумма, намеченная на 2023 год, вырастет более чем в два раза и достигнет 5,4 млрд евро. Остальная часть средств - 8,8 млрд евро - будет доступна при необходимости в предстоящие годы. При этом эти деньги должны будут выделить не из бюджета Минобороны и не из специального фонда в размере 100 млрд евро, предназначенного для модернизации бундесвера.