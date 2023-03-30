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Интерфакс-АВН

США не направят Москве данные в рамках ДСНВ в ответ на аналогичные действия РФ - госдеп

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Здание Госдепартамента США
Здание Госдепартамента США.
Источник изображения: AP Photo/ J. Scott Applewhite

Вашингтон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - США не предоставят России полугодовое обновление информации в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в ответ на поступивший ранее отказ Москвы предоставить аналогичные данные Вашингтону, заявил во вторник заместитель представителя госдепа Ведант Патель.

"Отказ России обменятся этой информацией является нарушением договора... В результате приняты законные контрмеры с целью призвать Россию вернуться к выполнению договора, и США тоже не предоставит обновленную информацию за последние шесть месяцев", - заявил Патель во время брифинга.

Он отметил, что США предложили России полугодовой обмен данных, однако Россия проинформировала США о том, что не будет в нем участвовать в связи с приостановкой участия в договоре.

Патель напомнил, что, по мнению Вашингтона, приостановка участия РФ в ДСНВ является юридически недействительной, и потому американская сторона надеялась получить от российских коллег данные в рамках ДСНВ.

21 февраля 2023 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. В тот же день соответствующий документ был внесен Путиным в Госдуму.

22 февраля Госдума единогласно приняла закон, приостанавливающий участие РФ в ДСНВ.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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