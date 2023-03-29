Увеличение оборонного бюджета страны и закупка новых образцов вооружений – необходимость времени и появившихся новых угроз.

Динамично развивающаяся военно-политическая обстановка вокруг Республики Беларусь заставляет руководство страны жёстко реагировать на все её изменения. Как отметил Александр Лукашенко на совещании с силовым блоком страны 21 марта, на сегодняшний день для Беларуси странами Запада и Украиной создан высочайший уровень внешних угроз, который вынуждает обращать самое пристольное внимание и на внутренние угрозы. «Нам необходимо быть готовыми к любым событиям. Следовательно, вопросы противодействия внешним и внутренним угрозам должны быть сегодня на особом контроле», – подчеркнул Президент.

Страны коллективного Запада продолжают оказывать безпрецедентное давление на Беларусь, обосновывая это недопустимостью поддержки и помощи Российской Федерации в проведении СВО в Украине, нарушением демократических прав и многими другими причинами. Поэтому сегодня очень актуальна тема обеспечения военной безопасности Республики Беларусь.

Во-первых, стоит напомнить, что одной из вынужденных мер обеспечения военной безопасности страны является увеличение расходов на национальную оборону в 2023 году. Так, на текущий год запланированно около 1,2 млрд. долларов, что на 53% больше, чем это было в прошлом году. Однако по отношению к ВВП расходы составят всего 1,2%. Тогда как в соседних странах-членах НАТО этот процент составляет чуть ли не в два, а то и в три раза больше. Так, например, в соседней Польше в 2023 году собираются потратить более 20 млрд. долларов, что составит около 3% ВВП, и это без имеющихся фондов. Литва – около 1,2 млрд. долларов, что составит около 3%ВВП страны. Поэтому говорить о том, что повышение трат на военный сектор Беларуси каким-то образом затронет другие сферы национальной безопасности или является необоснованным абсолютно не правильно.

Во-вторых, стоит отметить, что военное сотрудничество Республики Беларусь с Российской Федерацией, которое носит стратегический характер для обеих стран, является важнейшим приоритетом военной политики Беларуси.

Вот здесь следует поподробнее разобраться, чтобы развеять все мифы о якобы «поглощении Россией суверенной Беларуси» и нивелировать напряжённость, возникшую в белорусском обществе, ввиду участившихся фейковых вбросов со стороны беглых белорусских политкомедиантов и недружественных стран коллективного Запада.

На сегодняшний день военное сотрудничество Беларуси с Российской Федерацией организовано по следующим основным направлениям:

развитие нормативной правовой базы;

обеспечение функционирования региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации;

военно-техническое сотрудничество;

совместная боевая подготовка;

совместная военно-научная деятельность;

сотрудничество по вопросам выполнения обязательств в области контроля над вооружениями;

обучение белорусских военнослужащих в военно-учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации.

В свою очередь, Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в начале февраля подчеркнул, что России и Беларуси необходимо усиливать работу над разработкой программ в области обороны, так как страны подвергаются беспрецедентному давлению со стороны западных стран. «Минск и Москва в 2023 году хотят начать реализацию трех союзных программ в сфере обороны», – заявил тогда Мезенцев. Одна из них будет посвящена укреплению пограничной безопасности, две другие – вопросам совершенствования инфраструктуры региональной группировки войск, которую формируют министерства обороны. «Давление на наши страны стало беспрецедентным. Изменилась, заметно усложнилась военно-политическая обстановка в восточно-европейском регионе», – добавил Мезенцев, отметив, что «нам надо быть просто сильнее».

Поэтому в данном контексте проведение совместных мероприятий по боевой и оперативной подготовке, закупка современных видов вооружений и модернизация имеющихся в Вооружённых Силах Республики Беларусь образцов ВВСТ носят вынужденный характер. При этом, как не раз отмечал Александр Лукашенко, в вопросах оснащения белорусской армии вооружением акцент должен быть сделан на тех образцах, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе специальной военной операции.

В свою очередь, Министр обороны Виктор Хренин в конце прошлого года заявил, что в Вооружённых Силах есть чёткое понимание, что сегодня им необходимо для обеспечения военной безопасности страны. В связи с этим выработана система оснащения армии вооружением и порядок его модернизации. «Глава государства очень правильно сказал, что мы не должны гнаться за сверхдорогостоящим вооружением. Мы должны исходить из оптимальной достаточности и эффективности, обращать внимание на то, что нужно, прежде всего, для обороны нашей страны», – заявил Виктор Хренин, отвечая на вопросы журналистов в октябре прошлого года на Обуз-Лесновском полигоне Брестской области.

В настоящее время в Беларуси уделяется огромное внимание развитию беспилотной авиации, а также средствам противодействия ей. Об этом мы уже писали (ВПО: «Современные беспилотные авиационные комплексы массово поступают в каждое подразделение Вооруженных Сил Беларуси»). В свою очередь, для противодействия беспилотникам в Вооружённые Силы Беларуси уже поставлены современные комплексы РЭБ, которые выполняют задачи по предназначению. Что касается отечественных беспилотных авиационных комплексов, то акцент сделан в первую очередь на разведку. Как уже отмечалось, многие беспилотные летательные аппараты, особенно квадрокоптеры, есть в каждой роте сил немедленного реагирования. Сегодня они активно используются в ходе занятий по огневой и тактико-специальной подготовке. При этом комлектование подразделений ВС РБ беспилотниками продолжается.

Кроме всего, параллельно проводятся мероприятия по повышению боевой готовности и боевых возможностей региональной группировки войск, которые осуществляются за счет укомплектования группировки современными образцами вооружения, военной и специальной техники.

Отметим, в начале года из России прибыла очередная партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин, которые уже находятся в подразделениях и активно используются в ходе проводимых учений. Кроме того, осуществлены поставки ЗРК «Тор-М2» и самолётов Су-30СМ. Также стало известно, что в настоящее время между двумя военными ведомствами – России и Беларуси – ведутся переговоры о закупке и поставке в белорусские вооруженные силы современных боевых машин поддержки танков «Терминатор», тяжёлых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» российского производства и вертолетов Ми-35.

Кроме того, в настоящее время белорусским минобороны решается задача по формированию оперативного объединения для усиления южного направления. Ранее в наших материалах мы затрагивали данную тему (ВПО: «Когда в белорусских вооруженных силах появится новое оперативное командование?», «Южное командование в Беларуси – вынужденная, но необходимая мера»).

Подводя итог, можно сказать, что все перечисленные меры и проводимые мероприятия, с учетом современных реалий хоть и не дешевы, но, безусловно, необходимы для обеспечения военной безопасности как Беларуси, так и Союзного государства в целом.

Павел Ковалёв